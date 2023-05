Jak nadążyć za technologią i czerpać korzyści z nowych rozwiązań opartych na AI?

WeNet

Dziś, aby odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości, trzeba podążać za aktualnymi trendami i być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie nowych technologii. Znajomość i korzystanie z nowoczesnych narzędzi pozwala bowiem osiągać cele biznesowe. Przedsiębiorcy, którzy chcą odnieść sukces, powinni być otwarci na to, co nowe i nie bać się rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jak jednak za tym wszystkim nadążyć? Jakie korzyści przynoszą narzędzia AI i jak je mądrze wykorzystać?

Dlaczego warto wykorzystywać potencjał nowej technologii?

Żyjemy w dynamicznie zmieniających się czasach. Szybki rozwój technologii sprawia, że pojawiają się nowe rozwiązania, które przydają się zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Coraz ważniejsze staje się więc bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologii. Śledzić aktualne trendy powinni przede wszystkim przedsiębiorcy, którym zależy na osiągnięciu sukcesu. Dziś właściciele firm muszą być elastyczni i szybko reagować na zmiany, aby nie zostawać w tyle za konkurencją.

Jedną z najważniejszych innowacji ostatnich lat jest sztuczna inteligencja (AI - Artifical Intelligence). Rozwiązania oparte o AI stają się przydatnymi narzędziami pracy, które, jak się okazuje, przynoszą wiele korzyści. Trzeba tylko nauczyć się mądrze ich używać i prawidłowo wykorzystywać ich potencjał.

Sztuczna inteligencja - pomaga czy szkodzi?

W ostatnich miesiącach zrobiło się głośno o rozwoju sztucznej inteligencji. Nie da się nie zauważyć, że to gorący temat, który budzi wiele emocji. Niektórzy są podekscytowani, inni pełni obaw. Nie ma w tym nic dziwnego, wszystko, co nowe i nieznane na początku wywołuje niepewność, a nawet niepokój. Warto jednak mieć świadomość, że nowe rozwiązania technologiczne powstają po to, aby ułatwić człowiekowi życie, a nie po to, by je utrudniać. Trzeba tylko w odpowiedni sposób z nich korzystać.

Urządzenia, które są zdolne do uczenia się, tworzenia i planowania mogą analizować i rozwiązywać wiele problemów oraz realizować wyznaczone cele. Przedsiębiorcy mogą więc czerpać wiele korzyści z nowych narzędzi opartych na AI. Potrzebne są chęci i otwartość na innowacje.

Sztuczna inteligencja to już nie science-fiction, a rzeczywistość. Tak naprawdę rozwiązania AI wykorzystywane są na szeroką skalę od dłuższego czasu. Sztucznej inteligencji używa się m.in. do generowania wyników wyszukiwania w internecie, tłumaczenia tekstów na inne języki czy tworzenia automatycznych odpowiedzi. Już od dawna internauci wchodzą np. w interakcje z chatbotami, które są dostępne w Social Mediach czy na stronach internetowych firm.

Jak zatem widać AI jest wśród nas, a dzięki nieustannemu rozwojowi pomaga nam w kolejnych działaniach. Technologia wspiera zwłaszcza przedsiębiorców, którzy dzięki niej mogą sprawniej prowadzić i rozwijać swoje firmy.

Jak czerpać korzyści z rozwiązań AI w biznesie?

Dziś AI odgrywa już znaczącą rolę w rozwiązaniach biznesowych. Nie bez powodu coraz więcej właścicieli firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do sprawnego prowadzenia własnej działalności i realizacji strategii marketingowej. Wszystko dlatego, że narzędzia AI mogą przynieść wiele korzyści biznesowi.

Aby nadążać za technologią i czerpać zyski z nowych rozwiązań, ważne jest, aby najpierw zrozumieć, co dokładnie sztuczna inteligencja może nam dać. Jak ta technologia wpływa na rozwój biznesu?

W przypadku firm zastosowania sztucznej inteligencji są szerokie. Rozwiązania oparte na AI mogą być wykorzystywane do automatyzacji wielu zadań takich jak:

- obsługa klienta,

- planowanie i realizacja kampanii marketingowych,

- analiza danych,

- monitorowanie rynku i konkurencji,

- przygotowywanie contentu - tekstów i obrazów,

- tworzenie firmowej oferty itd.

Dzięki korzystaniu ze sztucznej inteligencji można więc przede wszystkim:

- zaoszczędzić czas i pieniądze,

- zautomatyzować rutynowe prace,

- usprawnić wiele procesów,

- zwiększyć produktywność i efektywność.

Warto wiedzieć, że według badań liderzy biznesowi ufają sztucznej inteligencji. 84% przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że musi wykorzystać AI, aby osiągać swoje biznesowe cele [1].

„AI może być świetnym narzędziem, które sprawi, że nasza praca stanie się efektywniejsza. Mali i średni przedsiębiorcy powinni wykorzystywać możliwości, jakie daje im sztuczna inteligencja. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w porównaniu z dużymi graczami na rynku mają znacznie bardziej ograniczony dostęp do AI. Nie dysponują fachowcami, nie mają też czasu, żeby się tym samodzielnie zajmować i często nie nadążają za zmianami - tłumaczy Katarzyna Jezierska, członek zarządu WeNet Group. - Dlatego w ich przypadku najlepiej sprawdzą się gotowe rozwiązania oparte na AI, które zaproponuje ekspert, jak chociażby nasz doradca internetowy. Dzięki połączeniu innowacyjnych narzędzi z wiedzą i kompetencjami naszych specjalistów wykorzystanie sztucznej inteligencji stanie się dostępne, realne i efektywne dla sektora MŚP”- dodaje Katarzyna Jezierska.

Z jakich nowych narzędzi mogą korzystać przedsiębiorcy?

AI pozwala zaoszczędzić cenny czas. To dla przedsiębiorców z sektora MŚP bardzo duży plus. Właściciele małych i średnich firm mają bowiem dużo obowiązków związanych z prowadzeniem swojego biznesu i szukają rozwiązań, które pomogą im w działaniach.

Jakich konkretnie narzędzi mogą używać, aby usprawnić swoją pracę? Otóż z pomocą przychodzą tu przede wszystkim popularne ostatnio generatory tekstów i generatory obrazów AI.

Generatory tekstów AI

Generatory tekstów AI znacznie ułatwiają tworzenie treści np. na firmową stronę WWW lub do sklepu internetowego. Dzięki nim po wpisaniu konkretnej komendy uzyskujemy np. artykuł, nad którym można potem pracować. Aby napisać tekst, można użyć generatora, jakim jest ChatGPT, który bazuje na szerokim zbiorze danych. Na rynku pojawiają się jednak również inne modele stworzone pod konkretne zastosowania, takie jak generator WeNet AI. To rozwiązanie opiera się także na wewnętrznym zbiorze danych, czyli treściach stworzonych przez copywriterów WeNet.

„Chcemy wspierać naszych klientów i z myślą o nich i ich rozwoju stworzyliśmy model sztucznej inteligencji oparty o nasze własne treści contentowe. Chcielibyśmy, żeby nasi klienci za każdym razem widzieli korzyści z zastosowanych rozwiązań - mówi Michał Wrzesiński, prezes zarządu WeNet Group. - Jako firma specjalizująca się w marketingu internetowym dla MŚP bierzemy pełną odpowiedzialność za wejście w nurt AI. Oznacza to, że naszym klientom dostarczymy bezpieczne, efektywne i nowoczesne narzędzia, które będą wspierać rozwój biznesów z wielu branż” - dodaje Michał Wrzesiński.

Generatory obrazów AI

Inne przydatne narzędzia to generatory grafik, które działają podobnie jak te tekstowe - wystarczy wpisać odpowiednie hasło/słowo kluczowe. Narzędzie generuje obraz zgodny z podanymi wytycznymi. Z generatorów obrazów warto korzystać w momencie, gdy:

- szukamy jakiegoś zdjęcia np. na stronę WWW lub na potrzeby Social Mediów, ale nie możemy go znaleźć w bankach zdjęć,

- nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia samodzielnie,

- chcemy przygotować logo firmy lub reklamę banerową,

- szukamy pomysłów do przygotowania własnej grafiki.

Warto pamiętać, że duży wpływ na stworzoną przez AI treść ma sposób, w jaki podamy wytyczne - precyzja i ilość szczegółów mają tu znaczenie.

Aby czerpać korzyści z AI, trzeba też zdać sobie sprawę, że tak jak w przypadku każdej technologii, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia błędów. Jest więc potrzebna osoba, która zweryfikuje przeprowadzone działania. Treści wygenerowane przez AI trzeba sprawdzić oraz przeredagować.

To samo dotyczy generatorów grafik. Takie narzędzia mogą pomóc w wielu sytuacjach lub być cennym źródłem inspiracji. Nigdy jednak nie zastąpią doświadczonego, kreatywnego grafika z rozwiniętym zmysłem estetycznym, a jedynie usprawnią codzienną pracę.

Jak nadążyć za rozwojem technologii i wykorzystywać potencjał AI?

Nadążanie za technologią i wykorzystywanie nowych rozwiązań opartych na AI może pomóc firmom wyprzedzić konkurencję i budować przewagę. Dzięki zrozumieniu sposobu działania tych rozwiązań i ograniczeniu wszelkich potencjalnych zagrożeń z nimi związanych firmy mogą czerpać korzyści z ich stosowania w różnych kontekstach. Przy odpowiednim wdrożeniu i zarządzaniu, wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może pomóc w osiąganiu sukcesów.

Oczywiście nadążanie za nowymi trendami nie jest takie proste - zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają wiele codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. To dlatego coraz częściej decydują się na nawiązanie współpracy ze specjalistami od marketingu online, którzy doskonale znają się na technologii i oferują nowoczesne narzędzia dla biznesu.

Przykładem są doradcy internetowi WeNet, którzy stale się rozwijają, a dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań działają jeszcze sprawniej, szybciej i skuteczniej.

Doradca internetowy 2.0 - kim jest i dlaczego warto z nim współpracować?

Sztuczną inteligencję wykorzystują coraz szerzej eksperci do spraw marketingu internetowego. Oferują oni nowoczesne narzędzia, które wspierają na co dzień przedsiębiorców z sektora MŚP, aby ci mogli z łatwością odnaleźć się w cyfrowym, dynamicznym świecie i czerpać z niego korzyści.

Firma WeNet jako lider cyfrowej transformacji wdraża narzędzia oparte na AI do wykorzystania wewnątrz organizacji oraz w postaci innowacyjnych produktów. WeNet jako dostawca rozwiązań online dla biznesu, sięga po sztuczną inteligencję, aby ulepszyć swoje usługi i wzmocnić rynkową pozycję swoich klientów, czyli firm z sektora MŚP.

„Marka WeNet jest stale otwarta na nowinki, które pomagają w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nie inaczej jest tym razem. Wraz z firmą AI REV tworzymy autorski model idealnie przystosowany do naszych działań. Korzystając ze sztucznej inteligencji, tworzymy nowatorskie produkty i unikalne rozwiązania wspierające e-marketing, żeby z naszą pomocą firmy z sektora MŚP jeszcze lepiej konkurowały na rynku - mówi Artur Peterlik, dyrektor operacyjny COO WeNet. - AI to dla nas także przydatne narzędzie ułatwiające codzienną wewnętrzną pracę: od dostarczania analiz, po tworzenie raportów, które pozwalają nam szybciej i skuteczniej reagować na dynamicznie zmieniającą się wirtualną rzeczywistość” - dodaje Artur Peterlik.

Technologia AI staje się coraz bardziej popularna i częściej stosowana przez przedsiębiorców. W przyszłości z pewnością coraz więcej właścicieli firm będzie korzystać z takich praktycznych rozwiązań, aby ułatwić sobie prowadzenie i rozwój biznesu.

Mądre korzystanie z nowych rozwiązań technologicznych pozwala działać efektywniej. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że sztuczna inteligencja zawsze pracuje pod nadzorem człowieka i nie jest w stanie zastąpić ludzkich emocji, kreatywności czy intuicji.

[1] https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence-summary-index

