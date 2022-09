SodaStream, wiodący producent ekspresów do gazowania wody, prezentuje repozycjonowanie 360°

Jak cię widzą, tak cię piszą? SodaStream nie pozostawia miejsca na domysły. Nowa identyfikacja wizualna i repozycjonowanie 360 to manifest wartości i celów. Oto jak zmienia się marka, aby ci co piszą, nie mylili się w swoich interpretacjach.

Wśród wiodących trendów konsumenckich nie sposób nie zauważyć rosnącego zainteresowania designem, innowacjami, a także świadomymi zakupami. Jednocześnie nie traci na znaczeniu dbałość o user-experience. Konsumenci poszukują produktów premium, szczególnie w sektorze spożywczym, zwracając uwagę na ich funkcjonalność, wygląd, jak również wpływ na zdrowie i środowisko naturalne.

SodaStream ze swoimi produktami doskonale wpisuje się w trendy. Aby to podkreślić marka wprowadziła nowe logo, paletę barw oraz stronę internetową. Zmianom uległa również strategia komunikacji i portfolio produktów.

Historia marki

SodaStream to na polskim rynku wciąż nowość. Lokalny oddział powstał zaledwie dwa lata temu. Wcześniej produkty były oferowane za pośrednictwem dystrybutorów. Jednak historia marki ma ponad 100 lat. W 1903 roku SodaStream rozpoczęła rewolucję na rynku napojów sodowych, przedstawiając system umożliwiający konsumentom samodzielne przygotowywanie wody gazowanej w zaciszu własnego domu. Od tego czasu marka konsekwentnie rozwija swoje portfolio i wciąż odkrywa nowe rynki. Jednak tak dynamiczny i wielokierunkowy rozwój przyczynił się również do namnożenia komunikatów, elementów identyfikacji wizualnej i sposobów ukazywania firmy oraz produktów. Potrzeba uwspólnienia zarówno warstwy wizualnej, jak i przekazu była głównym powodem do zmiany.

Push for Better

“Push for Better” - to główne hasło towarzyszące marce SodaStream. Geneza powstania jest dość naturalna i nawiązuje do gestu gazowania wody za pomocą saturatora. Ta drobna czynność daje początek strumieniowi zmiany - zarówno dla konsumentów, jak i dla planety.

Jeden symbol, wiele znaczeń

Kolejnym elementem identyfikacji wizualnej jest symbol marki. Punktem wyjścia są dwie krople wody, które splatając się tworzą formację yin i yang, symbolizując tym samym równowagę i harmonię występującą w przyrodzie. Dzięki przemyślanemu projektowi logo zawiera w sobie również literę “S” - odzwierciedlenie nazwy marki SodaStream.

Obejrzyj film prezentujący nową identyfikację wizualną SodaStream - https://youtu.be/UDYc2gKPbes

Kolorowa komunikacja? Naturalnie!

W hołdzie wyznawanym przez firmę wartościom powstała również nowa paleta kolorystyczna. Każdy, kto spacerował kiedykolwiek brzegiem morza rozpozna i umiejscowi nowe barwy marki. Fresh i deep blue to odcienie wody, a jednocześnie symbole spokoju i bogactwa. Kolor Sand, jak nazwa wskazuje to piasek. W palecie znajdziemy również Koral, Orange, Forest Green i Sunshine Yellow. Wybór barw naturalnie łączy się tym co, dla SodaStream najważniejsze - dbałością o środowisko, świeżością, rozwojem i optymizmem.

Collection - elegancja i funkcjonalność

Oprócz rebrandingu SodaStream wprowadza nowy system pozycjonowania produktów. Przykładem jest linia Collection, do której już dziś należą ekspresy Art i Duo. Niebawem linia zostanie rozszerzona o nowy saturator, stworzony we współpracy ze światowej sławy projektantem.

Misja “Nawodnienie”

SodaStream chce zrewolucjonizować branżę napojów gazowanych i zachęcić ludzi do picia wody. Badania pokazują, że posiadacze SodaStream każdego dnia piją ponad 50 proc. więcej wody niż osoby, które jeszcze nie korzystają z saturatora*. Co ciekawe wśród klientów SodaStream poprawia się również motywacja dotycząca zdrowego stylu życia. 60 proc z nich deklaruje wzrost aktywności fizycznej oraz dokonywanie lepszych wyborów żywieniowych. Nawodnienie jest kluczowe dla zdrowia każdego z nas, dlatego warto rozważyć zakup urządzenia, które połączy przyjemne z pożytecznym. W końcu kto nie chciałby zadbać o swoje zdrowie jednocześnie pijąc pyszny, orzeźwiający napój, nie generując przy tym zbędnego plastiku?

Kreatywny koncept

Repozycjonowanie odbyło się we współpracy z Pearl Fisher - agencją projektową i brandingową z siedzibą w Londynie, a także z Eitanem Cohenem, kreatywnym doradcą SodaStream. "To kolejny ekscytujący rozdział dla Sodastream i nie możemy się doczekać aż ten odważny, wpływowy i inspirujący nowy design trafi na półki sklepowe" - komentuje David Jenkinson, Design & Experience Partner w Pearl Fischer.

Wszystko w swoim czasie

Nowa identyfikacja wizualna SodaStream jest już obecna na stronach internetowych i mediach społecznościowych, natomiast wprowadzanie nowych projektów opakowań rozpocznie się w 2023 roku i będzie przebiegało stopniowo na wszystkich 47 rynkach, na których funkcjonuje firma.

*Opeepl study for SodaStream 2021 (US &UK)

Źródło informacji: SodaStream