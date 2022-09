Granty rozwojowe dla kobiet w programie „MOCne w biznesie”

Santander Bank Polska i Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizują dwa konkursy dla przedsiębiorczyń oraz kobiet planujących założenie firmy. Do wygrania 11 tys. zł na samorozwój i dofinansowanie biznesu w kwocie do 50 tys. euro.

W konkursie grantowym kobiety, które planują rozwój swojej firmy lub jej założenie, mogą wygrać 10 nagród o wartości 11 tys. zł każda. Środki można przeznaczyć na dowolny cel, związany z pozyskaniem nowych kompetencji - np. szkolenia czy studia podyplomowe. Wystarczy złożyć biznesplan z opisem pomysłu na nową inwestycję lub rozpoczęcie działalności. Na stronie https://www.santander.pl/ws-mocnewbiznesie/ dostępne jest nagranie z webinaru „Nie taki biznesplan straszny, jak go malują”, które przeprowadziła Monika Bezak z Mindloop. Ma on ułatwić kobietom zgłoszenie się do konkursu, ale przede wszystkim pomóc w rozwoju własnego biznesu.

Z kolei przedsiębiorczynie, które mają ciekawy pomysł na biznes, mogą liczyć na wsparcie inwestorów. Cztery kobiety, które przedstawią najciekawsze propozycje biznesowe, skorzystają z inwestycji w biznes o równowartości do 50 tys. euro każda.

Jak wskazuje Agnieszka Łatkowska, menedżer ds. komercjalizacji i rozwoju, odpowiedzialna za program „MOCne w biznesie” po stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, celem programu jest aktywizacja kobiet i inspirowanie ich do działania oraz rozwoju. Często poważnym problemem jest pozyskanie kapitału, dlatego inicjatywa jest szansą na pozyskanie środków finansowych, jednocześnie zachęcając do kreatywności.

Z raportu przygotowanego przez fundację Startup Poland wynika, że nadal więcej firm jest zakładanych przez mężczyzn, pomimo że te zakładane przez kobiety radzą sobie lepiej na rynku [1]. Dlatego, jak tłumaczy Agnieszka Przybylska, odpowiedzialna za program „MOCne w biznesie” w Santander Bank Polska, inicjatywa wspiera przedsiębiorczynie w Polsce. „Kobiety w biznesie mają wiele do zaoferowania, często potrzebują jedynie wzmocnienia swojego poczucia wartości i pewności co do planowanej drogi. Kwestie finansowe są jedną z barier, która powstrzymuje realizację marzeń, dlatego nasz program ma z założenia być motywacyjnym i finansowym bodźcem do wcielenia planów w życie” - dodaje.

Do konkursów można przystąpić do 30 września br., a formularz dostępny jest na stronie https://www.santander.pl/mocnewbiznesie. Znajdują się tam także zasady zgłoszeń oraz regulamin konkursu.

Na stronie programu „MOCne w biznesie” znajdują się także informacje na temat otwartego cyklu warsztatów dla kobiet prowadzących lub planujących otworzyć własny biznes. W trakcie spotkań online ekspertki dzielą się wiedzą na temat narzędzi, a także swoimi doświadczeniami, które są przydatne w rozwijaniu biznesu. Jesienią na uczestniczki czekają m.in. warsztaty dotyczące zarządzania zespołem i zabezpieczenia rodziny przed ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Cykl edukacyjnych wydarzeń zakończy spotkanie „Dlaczego nie warto bać się zmian - bez ryzyka nie ma sukcesu”, prowadzone przez Dorotę Wellman. Partnerami programu „MOCne w biznesie” są Her Impact oraz Forbes Woman.

[1] https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/11/Raport_Polskie_Startupy_2021.pdf

Źródło informacji: Santander Bank Polska