Interesują się nauką, pilotują samoloty, budują rakiety i angażują się społecznie. Przedstawiamy najbardziej utalentowanych uczniów w kraju – laureatów i stypendystów programu ADAMED SmartUP.

Fundacja Adamed od 2014 roku wspiera uczniów w rozwoju - popularyzuje naukę, organizuje bezpłatne warsztaty oraz program stypendialny ADAMED SmartUP. Do ośmiu edycji programu zarejestrowało się prawie 60.000 osób, spośród których 400 uczestniczyło w obozach naukowych. Spośród uczestników tegorocznego obozu wybrano właśnie 10 laureatów, którzy otrzymają wsparcie – program indywidualnych konsultacji, dostosowanych do wybranej ścieżki rozwoju.

„Do nauki należy przyszłość. To dzięki niej pokonaliśmy trudności w trakcie pandemii, odpowiemy również na nadchodzące wyzwania: kryzys energetyczny, ocieplenie klimatu czy dezinformację w internecie. Jak mawiała Maria Skłodowska-Curie: >>W życiu nie należy się niczego bać, należy wszystko rozumieć<<. I tego właśnie życzę wam – absolwentom ADAMED SmartUP – żebyście wiedzieli coraz więcej i zmieniali świat na lepsze” – powiedziała podczas gali dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, prezes zarządu Fundacji Adamed.

Nazwiska laureatów 8. edycji programu ogłoszono podczas gali finałowej, która odbyła się 13 września w Warszawie. Zostali nimi:

Antoni Bartkowiak z Kielc - Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Jakub Borowicz ze Złotego Potoku - IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie, Mikołaj Cichoń z Katowic - VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Aleksandra Kobyłecka z Łodzi - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, Oskar Leksa z Kielc - Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Anna Olszak z Gliwic - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, Jan Skiba z Warszawy - XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie, Krystian Skowron z Andrychowa - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Julia Sosińska z Poznania - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Andrzej Wrzesiński z Radziejowa - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie.

„Program ADAMED SmartUP od początku był tworzony, aby budować poczucie wspólnoty. To nie tylko poszerzanie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim możliwość poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Niezwykle cieszy mnie, że co roku dołącza do nas kolejne grono inspirujących ludzi” – mówi Katarzyna Dubno, członek zarządu Fundacji Adamed.

Tegoroczna laureatka, Julia Sosińska skomentowała: „Program zmienił moje podejście do nauki. Zauważyłam, że aby rozwijać się wszechstronnie nie można ograniczać się do jednej dziedziny, lecz czerpać wiedzę z wielu źródeł”.

Otrzymanie tytułu laureata to nie koniec przygody z programem. Po roku konsultacji troje uczestników otrzyma wsparcie finansowe. W tym roku stypendia w wysokości 40 tys. zł otrzymali: Mateusz Jarek z Łazisk Górnych, Adrianna Jażdżewska z Gdańska i Patryk Wekwejt z Ostrołęki. Dofinansowanie mogą przeznaczyć na swój rozwój naukowy.

Rekrutacja do kolejnej edycji trwa

Co roku Fundacja Adamed zaprasza uczniów w wieku 14-18 lat, którzy pasjonują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, do podjęcia wyzwania w naukowej grze online. Tegoroczna rozgrywka, z fabułą osadzoną w uniwersum kosmosu, jest pierwszym etapem rekrutacji do programu stypendialnego. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić się do ADAMED SmartUP i rozpocząć grę poprzez stronę www.adamedsmartup.pl. Będzie ona otwarta do 15 stycznia 2023 roku.

Źródło informacji: Fundacja Adamed