SodaStream proponuje nowy sposób na orzeźwienie - Lipton Ice Tea z bąbelkami

SodaStream Polska

Czy to możliwe, że mrożona herbata z bąbelkami orzeźwia jeszcze skuteczniej? Do przekonania się na własnym języku zachęca SodaStream i prezentuje dwa nowe syropy Lipton Ice Tea Lemon i Lipton Ice Tea Green.

SodaStream dwa lata temu rozpoczęła na polskim rynku bąbelkową rewolucję. Cel marki był jeden - zmiana sposobu przygotowywania i picia wody i napojów gazowanych. A zmiana ta była bardzo prosta i obiecująca. Zamiast kupowania, dźwigania, a następnie wyrzucania plastikowych butelek jednorazowego użytku producent zaproponował saturatory i gamę syropów. Za pomocą urządzenia do gazowania wody każdy może błyskawicznie przygotować wodę z bąbelkami ze zwykłej wody kranowej, a dzięki syropom przygotować ulubione napoje, m.in. Pepsi, Pepsi Max, Mirindę, 7UP, a także kilka smaków lemoniad, w wersji klasycznej i bezcukrowej.

Film na YouTube: https://youtube.com/embed/MLMmOt0gZ7U

Pomysł spotkał się ze świetnym przyjęciem. Wiele osób odkryło zalety rozwiązania proponowanego przez SodaStream, dlatego marka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, wprowadza dwa nowe smaki syropów Lipton Ice Tea Lemon i Lipton Ice Tea Green. Tym razem rewolucja dotyczy nie tylko eliminowania jednorazowego plastiku. SodaStream zachęca tych, którzy potrzebują odmiany, do spróbowania Ice Tea z bąbelkami. To coś zupełnie nowego. Ale producent na tym nie poprzestaje. Podczas eventu inaugurującego wprowadzenie do sprzedaży syropów Lipton zaprezentowano wiele pomysłów na moctaile na bazie wody gazowanej i syropów Lipton Ice Tea.

„Woda gazowana za pomocą naszych saturatorów i syropy Lipton Ice Tea to bardzo satysfakcjonujące połączenie, ale może być również dopiero początkiem zabawy” - opowiada Katarzyna Konwińska, Marketing Manager w SodaStream Poland „Zachęcamy do samodzielnego gazowania, miksowania i smakowania, do pobudzania własnej wyobraźni i ciekawości. Dlaczego nie dodać do mrożonej herbaty ulubionych owoców albo ziół, możemy stworzyć wersję doskonałą na poranne pobudzenie, ale i na przyjemny wieczór spędzony w gronie znajomych. Możliwości są nieograniczone!” - przekonuje.

Bez wątpienia jest to propozycja, której warto przyjrzeć się bliżej zwłaszcza w upalne dni. Mrożona herbata słynie ze swoich właściwości termoregulacyjnych, a połączenie jej z bąbelkami tylko wzmacnia ten efekt. Warto spróbować gazowanej wersji sprawdzonego napoju.

