Santander Bank Polska zwyciężył w rankingu „Bank Przyjazny Firmie”

Santander Bank Polska po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu „Bank Przyjazny Firmie”. W tegorocznym rankingu bank doceniono za jakość obsługi, pozyskiwanie klienta, zdalne kanały kontaktu.

W tegorocznym, wieloetapowym badaniu oceniano ofertę dla małych i średnich firm, dostępność

doradców i ich zaangażowanie w proponowanie rozwiązań, dopasowanych do potrzeb klienta.

Istotnym elementem badania są kanały zdalne. Nowością w badaniu jest ocena emocji klienta

podczas kontaktu z bankiem.

„Cieszę się, że kolejny już raz doceniono nas za obsługę małych i średnich firm, szczególnie że w

tegorocznym badaniu duży nacisk położono na doradztwo. Chcemy być dla nich partnerem w każdym momencie i zgodnie z naszą misją wspierać ich w codziennych sukcesach. To ważne szczególnie teraz, w trudnych warunkach ekonomicznych, bo te firmy to krwiobieg gospodarki” - powiedział Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska obsługuje ponad 500 tys. mikro-, małych i średnich firm, dostarczając im

każdego dnia najnowocześniejsze rozwiązania finansowe. 334 tys. to klienci cyfrowi, korzystający z

banku za pośrednictwem zdalnych kanałów, w tym 162 tys. z aplikacji mobilnej.

„Widzimy, że nasza oferta dla małych i średnich firm cieszy się zainteresowaniem, coraz więcej

klientów wybiera kanały zdalne. N asze usługi to już nie tylko finanse, ale cały pakiet dodatkowych

rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy mogą skupiać się na prowadzeniu firm” - dodaje Michał

Gajewski .

Bank także systematycznie upraszcza swoje usługi i produkty, aby bankowanie było łatwe. Do

rachunku firmowego oferuje pakiet e-usług, przydatnych w zarządzaniu firmą. Są to między innymi

usługi finansowe: eKsięgowość, eFaktoring, eWindykacja i eWadia. Można skorzystać także ze

specjalnej oferty zakupów bez prowizji w usłudze eLeasing i dostępu do prywatnych pakietów

medycznych w usłudze eZdrowie.

Ranking miesięcznika „Forbes” ocenia usługi bankowe i jakość obsługi dla firm z segmentu MSP.

Badanie przeprowadziła agencja badawcza Minds & Roses. Audytorzy zbadali 13 banków w 144 audytach, sprawdzając ofertę dla jednoosobowych działalności gospodarczych, przedsiębiorcy - osoby fizycznej z 3-letnim stażem oraz doświadczonego przedsiębiorcy z 5-letnim stażem.

Źródło informacji: Santander Bank Polska