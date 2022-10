Przygotuj swój dom do wyjazdu na Wszystkich Świętych i zmniejsz wysokość rachunków za energię elektryczną

Najbliższe dni to czas odwiedzania i porządkowania grobów naszych bliskich. W tym celu niejednokrotnie podróżujemy na drugi koniec Polski, pokonując setki kilometrów. Często skutkuje to kilkudniową nieobecnością w domu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu mieszkania nie tylko unikniemy awarii, ale także zmniejszymy wysokość rachunku za energię elektryczną.

Planując podróż, skupiamy się na wszelkich detalach dotyczących wyjazdu. Pakujemy walizki, sprawdzamy stan techniczny auta czy organizujemy czas w miejscu docelowym. Rzadko natomiast zastanawiamy się nad tym, żeby przygotować się do wyjazdu w… samym domu. Zapominamy, że prawidłowo przygotowany dom zapewni nam nie tylko spokojny wyjazd, ale też przyniesienie wymierne korzyści w postaci oszczędności.

Przygotuj listę rzeczy do zrobienia

Przygotowanie domu do dłuższej nieobecności właścicieli nie ogranicza się jedynie do wyłączenia światła. Dlatego poniższe porady pomogą uporządkować myśli każdemu, kto odpowiednio chce zabezpieczyć swoje sprzęty i jednocześnie obniżyć rachunek za prąd. Warto przed wyjazdem sporządzić „to-do list”, czyli listę rzeczy do zrobienia. Dzięki powieszeniu takiej listy na przykład na drzwiach wejściowych nie zapomnimy o żadnej z tych czynności.

Wyłączaj wiele sprzętów jednocześnie

Przez lata przyzwyczailiśmy się do czerwonej diody, która świeci na naszych telewizorach, sprzęcie audio czy konsoli do gier. Dzięki trybowi stand-by aby włączyć lub wyłączyć dane urządzenie, wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie. Jednak każde urządzenie pozostawione w trybie czuwania nadal zużywa energię elektryczną, co ma wpływ na wysokość naszych rachunków.

Dobrym rozwiązaniem problemu cichych pożeraczy prądu są listwy z wyłącznikiem - tzw. antyprzepięciowe. Kiedy zgrupujemy na nich kilka urządzeń, np. telewizor, dekoder czy tuner, to dzięki jednemu ruchowi ręką wszystkie te urządzenia włączymy lub wyłączymy. To rozwiązanie zabezpieczy nasz sprzęt przed skokami napięcia w sieci energetycznej czy wyładowaniami atmosferycznymi. Dodatkowo rezygnacja z trybu czuwania przełoży się na dłuższą żywotność urządzeń. Warto pamiętać także o wyłączeniu na czas naszej nieobecności sprzętów odpowiedzialnych za ogrzewanie wody.

Nie ogrzewaj pustego mieszkania

Sezon grzewczy zaczyna się pełną parą. Dlatego kiedy opuszczamy dom na dłuższy czas, warto przykręcić termostaty w kaloryferach albo zmniejszyć temperaturę, jeśli nasz piec jest wyposażony w regulatory lub sterownik. Jeśli jednak na dworze panują już mrozy, powinniśmy pamiętać o tym, że zbyt duże obniżanie temperatury w trakcie nieobecności spowoduje, że po powrocie trudno będzie nam zagrzać pomieszczenia.

Opróżnij lodówkę

Przed wyjazdem zajrzyj do instrukcji obsługi swojego sprzętu. Niektóre modele mają tryb wakacyjny, stworzony z myślą o wyjazdach. Funkcja ta zapobiega również powstawaniu we wnętrzu urządzenia pleśni oraz nieprzyjemnego zapachu. Jeśli nie zostawiamy w niej jedzenia, warto po prostu wyłączyć lodówkę na te kilka dni, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że urządzenie nie pobiera niepotrzebnie prądu. Pamiętajmy jednak o tym, że zamrażalnik powinien pozostać włączony, jeśli nie zamierzamy go opróżnić. Jeśli o tym zapomnimy, po kilku dniach nieobecności może czekać na nas przykra niespodzianka w postaci zepsutego jedzenia.

Jeśli jednak podczas naszej nieobecności lodówka będzie włączona, pamiętajmy, żeby ilość pozostawionego jedzenia ograniczyć do niezbędnego minimum i zweryfikować, czy produkty te nie mają krótkiego terminu przydatności do spożycia - a co za tym idzie, czy nie zepsują się w trakcie naszej nieobecności.

„W listopadzie mamy aż dwa długie weekendy. Co oznacza, że wykorzystując tylko jeden dzień urlopu, możemy wyjechać aż na 7 dni. To niemal 1/4 miesiąca. Dlatego odpowiednie przygotowanie domu i wyłączenie w tym czasie zbędnych urządzeń może się przełożyć na realny spadek wysokości rachunku za energię elektryczną. Chcąc ułatwić nie tylko przygotowanie się do wyjazdów, ale również obniżenie codziennych rachunków, rozbudowaliśmy stronę poradnikową Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej liczysieenergia.pl . Obecnie można na niej znaleźć informacje na temat czynników kształtujących ceny energii oraz możliwości racjonalnego zużycia prądu, a w efekcie obniżenia rachunków za energię elektryczną” - mówi Magda Smokowska - doradca w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

KONTAKT:

e-mail: biuroprasowe@pkee.pl

Źródło informacji: PKEE