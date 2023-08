Jak budować widoczność firmy w sieci dzięki obecności w popularnych serwisach?

Fot. WeNet

Dzisiaj każdy przedsiębiorca, który chce odnosić sukcesy, powinien zadbać o widoczność swojej firmy w Internecie. Tylko jak to zrobić? Z pomocą przychodzą sprawdzone narzędzia. Jednym z nich są internetowe katalogi firm. Umożliwiają one m.in. budowanie rozpoznawalności i docieranie do nowych klientów. Czym są wspomniane katalogi? W jakich serwisach warto prezentować swoją firmę? Co powinna zawierać internetowa firmowa wizytówka? Podpowiedzi znajdują się w artykule.

Czym są katalogi firm?



Katalogi firm to internetowe bazy danych, zawierające informacje o różnych przedsiębiorstwach. Mogą one obejmować takie dane jak: nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, link do strony internetowej czy opis działalności. Katalogi firm (jak np. Panorama Firm i Pkt.pl) stanowią cenne źródło informacji dla potencjalnych klientów, którzy szukają konkretnych usług lub produktów. Serwisy te są też bardzo przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą docierać do większej liczby osób.

Dlaczego warto być w katalogach firm?

Według badania Mediapanel w lipcu liczba internautów wyniosła prawie 30 milionów. Ludzie szukają w sieci m.in. produktów, usług i firm. Widoczność firmy w sieci jest więc dziś kluczowa. Dlatego przedsiębiorcy powinni szukać dróg dotarcia do milionów aktywnych użytkowników. Jedną z nich jest obecność w katalogach firm. Ogólnie rzecz ujmując, dodanie swojej firmy do katalogu daje jej większą widoczność w internecie oraz pomaga zdobywać nowych klientów. Profesjonalnie przygotowana wizytówka w katalogu firm pozwala zaprezentować potencjalnym klientom dane kontaktowe oraz najważniejsze informacje o usługach lub produktach w formie kompleksowych opisów zgodnych z zasadami SEO. Rozbudowane katalogi umożliwiają także dodawanie zdjęć i materiałów wideo, jak również dłuższych artykułów eksperckich. Takie serwisy to także cenne źródło linków zewnętrznych do firmowej strony internetowej (link building). Jeśli więc zadbasz o atrakcyjne wizytówki w popularnych katalogach i umieścisz w nich odnośniki do witryny, to pozycja Twojej firmy w wyszukiwarkach internetowych się poprawi. To przyczyni się do wzrostu ruchu na stronie i pozyskania nowych klientów. Obecność w popularnych serwisach branżowych jest kluczowa. Pozwala budować wiarygodność „w oczach” algorytmów wyszukiwarek. Serwisy takie jak pkt.pl, panoramafirm.pl czy biznesfinder.pl są wysoko oceniane przez Google, ponieważ są katalogami firm o bardzo wysokiej widoczności, dzięki czemu poprawiają pozycję firmy w internecie.

Warto umieścić więc firmę w internetowym katalogu firm, aby:

- prezentować swoją ofertę w internecie,

- zwiększać widoczność w sieci i budować rozpoznawalność,

- pozycjonować własną stronę internetową,

- docierać do większej liczby klientów.

Firmowa wizytówka w katalogu firm to w większości przypadków darmowa reklama dla danej działalności. Warto mieć na uwadze, że wiele serwisów oferuje także ciekawe dodatkowe opcje reklamowe, takie jak np. wyświetlanie ofert specjalnych. Warto więc umieścić podstawowe dane (bezpłatnie), ale także skonsultować się ze specjalistą, aby zwiększyć swoją widoczność dzięki atrakcyjnym opcjom dodatkowym.

„Interaktywna prezentacja biznesu i oferty w katalogach firm przynosi wiele korzyści przedsiębiorcom. Im więcej wizytówek w wartościowych serwisach ma dana firma, tym większa jest jej rozpoznawalność i lepszy wizerunek marki. Nasi specjaliści zakładają atrakcyjne wizytówki dla firm. Przygotowują unikalne treści w atrakcyjnej formie, uzupełniają wizytówkę o elementy graficzne i najważniejsze informacje. Na interaktywnej mapie zaznaczają lokalizację firmy, by każdy klient mógł ją z łatwością odnaleźć - mówi Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu, członek zarządu WeNet. - Wirtualna wizytówka wspiera marketing lokalny. To idealne

narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą docierać do większej liczby klientów w swojej okolicy” - dodaje Katarzyna Jezierska.

Czym jest wizytówka NAP i jakie dane w niej zamieścić?

NAP to skrót pochodzący od Name, Address, Phone, czyli jak można się domyślić, mowa tutaj o podstawowych danych firmy. Wbrew pozorom poza nazwą, adresem i numerem telefonu wizytówka NAP często zawiera też inne, nie mniej istotne informacje. Warto umieścić w niej również:

- adres e-mail (nie każdy lubi dzwonić),

- adres strony internetowej,

- link do profili firmy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn i inne),

- krótki opis działalności firmy wraz ze słowami kluczowymi,

- listę usług i produktów, które oferuje firma,

- NIP i REGON,

- godziny otwarcia,

- zdjęcie siedziby (opcjonalnie).



Oczywiście im więcej danych zostanie podanych, tym lepiej. Kompleksowo przygotowana wizytówka NAP pozwoli potencjalnym klientom dobrze poznać zakres działania firmy i formy kontaktu z nią. Warto pamiętać, że wszystkie informacje powinny być aktualne. Ważne też, aby dane we wszystkich założonych wizytówkach były jednolite - zwiększa to wiarygodność firmy i świadczy o jej rzetelności. Dotyczy to takich szczegółów jak np. zapis nazwy lub adresu. Należy więc zdecydować, czy używasz skrótów, czy pełnych nazw i konsekwentnie się tego trzymać.

Gdzie założyć firmową wizytówkę? Przykłady polecanych katalogów firm

Poza odpowiednim przygotowaniem internetowej wizytówki istotne jest rozmieszczenie jej w wielu miejscach w sieci. Im więcej wizytówek ze spójnymi danymi zostanie założonych, tym zaufanie klientów i algorytmów Google będzie większe. W internecie znajduje się wiele stron, na których darmowo lub odpłatnie można założyć wizytówkę NAP. Istnieje wiele różnych rodzajów katalogów firm, w tym ogólnodostępne i wyspecjalizowane. Ogólnodostępne katalogi firm obejmują wszystkie rodzaje działalności, podczas gdy specjalizowane (np. budownictwo.pl) skupiają się na konkretnych branżach lub regionach. Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród wielu różnych serwisów i stawiać na te, które najlepiej pasują do potrzeb ich biznesu. Warto być obecnym zarówno w katalogach ogólnych, jak i dedykowanych. Popularne katalogi firm, w których warto się znaleźć to m.in.:

- Panorama Firm,

- Pkt.pl,

- BiznesFinder,

- AleRanking.



W sieci bez problemu można znaleźć jeszcze całą masę innych katalogów firm. Jednak nie każde miejsce nadaje się do tego, aby zostawić tam dane. Dlatego, zanim zostanie podjęta decyzja dotycząca założenia wizytówki, warto sprawdzić, jakie możliwości daje dany serwis. Należy się upewnić, czy poza podstawowymi informacjami takimi jak dane kontaktowe i adresowe będzie można dodać w nim inne wartościowe treści związane z działalnością, np. galerię zdjęć, dłuższe opisy czy słowa kluczowe.​Ponadto warto sprawdzić, jaką renomą cieszy się wybrany katalog. Zakładanie wizytówek w niesprawdzonych miejscach może dać efekt odwrotny od zamierzonego, ponieważ algorytmy Google stawiają na jakość prezentowanych treści i ich źródło. Podsumowując, profesjonalnie przygotowane wizytówki w wielu sprawdzonych miejscach umocnią pozycję firmy w sieci. Liczy się więc zarówno jakość, jak i ilość. Popularne katalogi firm jako narzędzie do budowania widoczności online Katalogi firm są świetnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć widoczność swojej firmy w internecie. Dzięki nim można dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych klientów, poprawić wiarygodność firmy oraz zwiększyć jej pozycję w wynikach wyszukiwarek internetowych. Warto więc skorzystać z tego sposobu promocji i umieścić informacje o swojej firmie w katalogach firm. Trzeba jednak pamiętać, aby wybierać tylko sprawdzone serwisy, które są popularne i cieszą się dobrą opinią. Warto też nawiązać współpracę z ekspertami. Przykładem są specjaliści WeNet, którzy dbają o obecność firm z sektora MŚP w Internecie. Zakładają atrakcyjne wizytówki w popularnych katalogach i pomagają przedsiębiorcom docierać do klientów, korzystając ze sprawdzonych narzędzi.

Źródło informacji: WeNet