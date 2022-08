Promocja LOT: od 24 sierpnia dziesiątki kierunków w atrakcyjnych cenach

24 sierpnia startuje promocja Polskich Linii Lotniczych LOT obejmująca wszystkie loty z jesiennej i zimowej siatki połączeń. Przez dwa tygodnie można będzie kupić bilety do 37 krajów świata. Wśród oferowanych przez LOT kierunków znajdują się m.in. tak interesujące turystycznie miasta jak Kair, Dubaj, Paryż czy Miami. W atrakcyjnych cenach dostępne są loty krajowe, które można „złowić” już za 169 zł w jedną stronę.

Rozpoczynająca się właśnie akcja promocyjna Polskich Linii Lotniczych LOT to świetna okazja, by w korzystnej cenie kupić bilety na romantyczny jesienny wypad do stolicy Francji czy na Walentynki w Budapeszcie.

„Dzięki tej promocji proponujemy naszym pasażerom na jesień i zimę słoneczne kierunki ze świetną pogodą - Kair i Dubaj pozwolą nam zakosztować Orientu, a niezwykle popularne Miami to doskonały pomysł na zimowe wakacje” - mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

W promocji LOT-u można będzie kupić także bilety do innych miast Ameryki Północnej, takich jak choćby Toronto czy Chicago oraz europejskich stolic - w tym Paryża, Brukseli czy Londynu. Dostępna będzie też oferta nowych kierunków, które niedawno znalazły się w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Baku w Azerbejdżanie.

Jednocześnie przewoźnik zaproponuje również niedrogie połączenia pozwalające podróżować między największymi polskimi miastami. Bilety do Warszawy, Krakowa czy Gdańska można nabyć już za 169 zł w jedną stronę.

„Jesień to również znakomity czas na odkrywanie Polski poza sezonem. Dzięki atrakcyjnym cenom lotów krajowych i bardzo dobremu rozkładowi lotów nasi pasażerowie mogą zaplanować zarówno przedłużony weekend, jak i krótką wycieczkę do wybranego miasta w Polsce” - mówi Krzysztof Moczulski.

Promocja LOT obejmuje podróże między 1 października 2022 r. a 28 marca 2023 r. Tańsze bilety można kupić na wszystkie loty z jesiennej i zimowej siatki połączeń. Obejmuje ona miasta w Polsce oraz w 37 krajach świata. Więcej na www.lot.com.

Źródło informacji: PAP MediaRoom