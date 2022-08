Uważniej wydajemy, lokalność cenimy

62% Polaków twierdzi, że obecna sytuacja gospodarcza w kraju wpłynęła na zmianę ich zachowań zakupowych. W porównaniu do zeszłego roku uważniej przyglądamy się naszym wydatkom, porównujemy ceny w różnych sklepach, rzadziej ulegamy zakupowym zachciankom i kupujemy mniej. Ważna przy tym jest dla nas jakość, świeżość i walory zdrowotne produktów, które wkładamy do koszyka. Nie zaskakuje więc, że 32% Polaków deklaruje częstsze niż wcześniej zakupy produktów od lokalnych producentów, tradycyjnie uważanych za lepsze i zdrowsze. O tych i innych aktualnych trendach zakupowych informuje badanie przeprowadzone w ramach inicjatywy „Wybieram lokalne” PSH Lewiatan.

Zmiany naszych konsumenckich zachowań dotyczą przede wszystkim tego, jak kupujemy. A kupujemy z większym namysłem – 17% respondentów nabywa mniej niż rok wcześniej, 31% wybiera raczej tylko niezbędne produkty, 32% deklaruje robienie zakupów w sposób zaplanowany, by unikać nieprzemyślanych wydatków. Również 32% ankietowanych częściej porównuje ceny w różnych sklepach, szukając tych najniższych, a 38% respondentów wybiera produkty w cenach promocyjnych.

Jakość, lokalność i zdrowie

Jednak nie tylko na cenę zwracamy uwagę. Co jeszcze ma znaczenie? Jakość. Ta cecha jest kluczowa łącznie dla 37% badanych Polaków. Następne to pochodzenie produktu – 32% procent ankietowanych wskazało, że częściej niż rok temu wybiera produkty miejscowe lub od lokalnych producentów, a 30% respondentów deklaruje, że często wybiera produkty polskich marek. Ważna jest też prozdrowotność – 29% ankietowanych przy dokonywaniu zakupów kieruje się myślą o zdrowiu swoim i swojej rodziny.

Od lat można obserwować upodobanie Polaków do produktów lokalnych. Konsumenci widzą szereg zalet zakupów u regionalnych producentów. Zdaniem 61% respondentów produkty lokalne są świeższe, a 44% smaczniejsze. To ważne, bo obecnie 28% respondentów deklaruje, że kupuje dużo produktów świeżych, a 44%, że często wybiera sezonowe owoce i warzywa. Niemal połowa ocenia też produkty lokalne jako zdrowsze – 48% wskazań, a 30% wybiera je ze względu na mniejszą ilość konserwantów. Wybór produktów od lokalnych producentów i dostawców ma u Polaków również podłoże patriotyczne – aż połowa ankietowanych wśród największych zalet kupowania od regionalnych wytwórców wymienia wspieranie rozwoju miejscowej gospodarki (51%).

„Obecnie dla konsumentów produkt jest czymś więcej niż tylko składnikiem do przyrządzenia dań. Dla Polaków coraz ważniejsza jest historia, jaka mu towarzyszy – metody wytwarzania, rodzinność firmy producenta, czy pochodzenie ze znanej, pobliskiej plantacji. Wybór produktów lokalnych to także wybór wartości idących za nim. A wspólnota wartości konsumenta i sprzedającego to dziś coraz istotniejsze kryterium w wyborach zakupowych klientów. Dlatego zależy nam na tym, by konsumenci mieli w naszych sklepach łatwy dostęp do takich produktów i mogli cieszyć się ich walorami.” – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

III Festiwal produktów lokalnych w Lewiatanie

Sklepy Polskiej Sieć Handlowej Lewiatan, która od lat propaguje lokalność, nie tylko oferują swoim klientom regionalne, polskie produkty, lecz także wspierają ich w poznawaniu lokalnych specjałów oraz ich producentów. Służy temu cieszące się popularnością wśród klientów ogólnopolskie wydarzenie – sierpniowy „Festiwal produktów lokalnych”, realizowany przez sklepy sieci w ramach inicjatywy „Wybieram lokalne”.