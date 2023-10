Prawie pół tysiąca osób na Dniu Dostawców organizowanym przez PGE i Ørsted

Foto: PGE Polska Grupa Energetyczna

Przedstawiciele przedsiębiorstw z całej Polski i zagranicy zainteresowani włączeniem się w realizację projektu Baltica 2 wzięli udział w zorganizowanym dla nich spotkaniu na PGE Narodowym. Dzień Dostawców był okazją do indywidualnych spotkań z dostawcami komponentów i usług już zakontraktowanych przez PGE i Ørsted.

„Zainteresowanie wydarzeniem przekroczyło nasze oczekiwania. To pokazuje, jak duży potencjał drzemie w polskich firmach i ich możliwościach włączenia się w realizację tego strategicznego dla polskiej energetyki przedsięwzięcia, jakim jest morska energetyka wiatrowa – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Chcemy, aby jak najwięcej polskich przedsiębiorstw wykorzystało możliwość współpracy przy budowie i eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. W związku z planami PGE zagospodarowania kolejnych obszarów na Bałtyku dla polskich wykonawców otwierają się wieloletnie perspektywy wspólnego działania. Rozwój sektora morskich farm wiatrowych w Polsce to szansa na budowę nowych gałęzi gospodarki” – dodał prezes PGE.

„Poprzez organizację Dnia Dostawców stworzyliśmy unikalną platformę wymiany informacji i kontaktów, dzięki której polskie podmioty otrzymały realną szansę na dołączenie do łańcucha dostaw dla projektu Baltica 2. Cieszymy się, że możemy być częścią transformacji energetycznej w Polsce, ale także stanowić impuls dla krajowej gospodarki, kreując tysiące dobrze płatnych miejsc pracy w nadchodzących dziesięcioleciach” – powiedziała Agata Staniewska, dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Polska.

Na wydarzeniu pojawiło się około 450 osób, w tym zarejestrowanych wcześniej przedstawicieli firm, pracowników zaproszonych dostawców, a także Grupy PGE i Ørsted, którzy również brali udział w rozmowach z zainteresowanymi współpracą z przedsiębiorcami. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnym etapem realizacji projektu Baltica 2, stanem zakontraktowania kluczowych komponentów i usług, a także posłuchać o przetargach planowanych do rozstrzygnięcia w najbliższym czasie.

Na spotkaniu zaprezentowali się przedstawiciele dostawców zakontraktowanych już dla projektu Baltica 2, którzy nie tylko przybliżyli publiczności zakresy swojej działalności, ale opowiedzieli o roli, jaką będą pełnić podczas budowy morskiej farmy wiatrowej. Każde z wystąpień adresowane było do potencjalnych partnerów i kooperantów z Polski, którzy mogą włączyć się jako poddostawcy i podwykonawcy do realizacji projektu. Siemens Gamesa dla projektu Baltica 2 dostarczy 107 turbin. Konsorcjum Navantia - Windar zbuduje fundamenty w formie monopali dla turbin morskich stacji transformatorowych. Morskie stacje zaprojektuje, zbuduje i dostarczy konsorcjum SEMCO/PTSC, a firma Boskalis zajmie się ułożeniem i podłączeniem podmorskich kabli.

Przedstawiciele dostawców podkreślali, że szukają kooperantów z polskiego rynku dla różnych obszarów swojej działalności przy realizacji zadań dla Baltica 2. Z kolei przedstawiciele PGE i Ørsted opowiadali wspólnie o możliwych obszarach współpracy podczas wieloletniej fazy eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

W części spotkań indywidualnych organizatorzy umożliwili uczestnikom udział w około 70 sesjach networkingowych. Podczas tych biznesowych rozmów obie strony – zakontraktowani dostawcy i przedsiębiorcy chcący z nimi współpracować – mogły omówić obszary potencjalnej współpracy, wzajemne możliwości i oczekiwania, ale też wymagania np. pod kątem standardów bezpieczeństwa.

Dzień dostawców na PGE Narodowym był już piątym z kolei tego typu wydarzeniem organizowanym przez PGE i Ørsted. Organizowane w różnych formułach przyciągnęły już łącznie ponad tysiąc osób – przedstawicieli firm chcących razem z deweloperami budować morskie farmy wiatrowe w Polsce.

Baltica 2 jest jednym z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, której budowę przygotowują wspólnie Grupa PGE i Ørsted. Etap Baltica 2 o mocy zainstalowanej 1,5 GW zaplanowany jest do oddania do użytku w 2027 roku. Produkcja energii elektrycznej z drugiego z etapów – Baltica 3 o mocy 1 GW – rozpocznie się do 2029 roku. Łączna moc 2,5 GW pozwoli na wyprodukowanie energii zdolnej zasilić ok. 4 mln domów.

KONTAKT:

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

tel. +48 785 999 946

email: konrad.mroz@gkpge.pl

e-mail: biuro.prasowe@gkpge.pl

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/kontakt-dla-mediow

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna