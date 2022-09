Gwiazdy rozebrały się, by przypomnieć o samobadaniu piersi! 11. edycja Dotykam=Wygrywam oficjalnie rozpoczęta

Kampania Dotykam=Wygrywam, promująca profilaktykę raka piersi i noszenie odpowiednio dopasowanego biustonosza, została zainaugurowana we wtorek 20 września w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie.

Na inauguracji 11. edycji kampanii, dumnie wspieranej przez bieliźnianą markę Panache, pojawili się nieocenieni w swej roli ambasadorzy, wśród których znaleźli się: Daniel Józek Qczaj, Daria Widawska, Aleksandra Kisio, Kinga Zawodnik, Siostry ADiHD, Paulina Koziejowska, Anika Dąbrowska, Lidia Kalita, Ola Żelazo @joga.zelazo, Alina Adamowicz @alka_positive, Monika Kołodyńska-Lewandowska @monika_kolodynska_bralady, Agnieszka Witkowska @architektporzadku, Małgorzata Sokołowska @zpamietnikapolicjantki, Angelika Miszalska-Kamińska, Magdalena Kaczanowicz @racjapielegnacja, Maja Strojek i Sylwia Madeńska.

Kampanię wspierają także: Natalia Przybysz, Beata Sadowska, Elżbieta Romanowska, Dorota Gardias, Anna Gzyra-Augustynowicz, Anna Iberszer, Marianna Gierszewska, Karolina Cwalina @sexyzaczynasiewglowie, Katarzyna i Paulina Błędowskie @omatkoicorko, Ewa Zakrzewska @ewokracja, Anna Męczyńska, Joanna Biernacka Ash Plum Plum i Piotr Knioła, Pigoutbox.

Nawiązując do słów refrenu piosenki „Miód” Natalii Przybysz, ambasadorki kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM, organizatorzy zadają w tym roku kobietom pytanie – jak to się stało, że zapomniały one o swoich piersiach, mimo że w Polsce rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet (stanowi 22,2% wszystkich nowotworów), a w grupie między 20. a 44. rokiem życia jest na pierwszym miejscu zarówno pod względem zachorowalności, jak i umieralności Polek? Jak to się dzieje, że ulegają presji ich bezustannej oceny przez innych? Zamiast zadbać o to, by były zdrowe, przejmują się tym, że ktoś uważa je za zbyt małe, zbyt duże, za mocno lub za słabo eksponowane… Obejrzyj film kampanijny na www.dotykamwygrywam.pl i zainspiruj się do dbania o swoje piersi.

Wymowne zdjęcia, odzwierciedlające przekaz tegorocznego przesłania kampanii stworzył ceniony w środowisku artysta fotograf Arcadius Mauritz – autor wyjątkowej w swym wyrazie sesji Dotykam=Wygrywam wykonanej w otwartym na każde wyzwanie UV Studio.

Ta ogólnopolska inicjatywa, angażująca społeczność kobiet na wielu płaszczyznach, ma bezdyskusyjnie istotny charakter i cel, ale też ciekawą formułę. Co roku przypomina bowiem o samobadaniu piersi, oferując cegiełki (w tym roku stworzone przez Organique i Bandi) i co roku namawiając do reCYClingu, czyli pozbycia się starego i niedopasowanego biustonosza, który dzięki firmie Wtórpol dostaje w ten sposób nowe życie; jego była właścicielka otrzymuje rabat na nowy, idealnie dopasowany; a dochód z ich realnego recyklingu zasila konta podmiotów szerzących ideę walki z rakiem piersi: fundacji Wsparcie na Starcie, budującej zdrowe nawyki dbania o piersi wśród nastolatek, i stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Adresy sklepów, w których oddasz biustonosze do reCYClingu znajdziesz na www.dotykamwygrywam.pl.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badania opinii publicznej przeprowadzone przez partnera kampanii, firmę SW RESEARCH, które wyraźnie udowadniają, że istnieje realna potrzeba zmiany w postrzeganiu kobiecych piersi przez… kobiety. Dlatego tegoroczna edycja kampanii ma „odseksualizować” temat piersi, a słowa piosenki „Miód” Natalii Przybysz, ambasadorki Dotykam=Wygrywam, mają nadać właściwy ton akcji i upomnieć kobiety, by nie zapominały o swoich piersiach, by je dostrzegały, nawiązały z nimi relację i w końcu o nie zadbały.

Wyniki badań zwróciły także uwagę na potrzebę edukacji kobiet od najwcześniejszych lat, aby zbudować́ w nich zdrowe nawyki dbania o piersi. Jest to obecnie możliwe dzięki pracy organizacji pozarządowych, takich jak fundacja Wsparcie na Starcie, edukująca nastolatki w temacie zdrowia piersi poprzez przeprowadzane w szkołach bezpłatne biustopogadanki oraz poprzez aplikacje mobilne, takie jak BIUSTOapka, która powstała ze środków uzbieranych z poprzednich edycji Dotykam=Wygrywam, a którą można bezpłatnie pobrać tu: www.biustoapka.pl, ustawić w niej przypominajkę samobadania piersi i już nigdy nie zapomnieć o wykonywaniu regularnego dotyku, który może uratować nam życie.

W tym roku formuła inauguracji kampanii Dotykam=Wygrywam wzbogaciła się o panel ekspertów, z którymi można było porozmawiać na miejscu. Zaproszenie na eksperckie fotele przyjęły: Maja Herman – lekarka, specjalistka psychiatrka, psychoterapeutka, asystentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Joanna Tokarska, która na co dzień współpracuje z Krajową Izbą Fizjoterapeutów i prowadzi. projekt „Fizjopozytywni” zrzeszający miłośników fizjoterapii; Elżbieta Kozik – prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Izabela Sakutova – międzynarodowa ekspertka brafittingu i autorka książek, działaczka społeczna i miłośniczka zdrowych piersi; dr Maciej W. Socha – ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala świętego Wojciecha w Gdańsku i szef katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tego dnia nie zabrakło nadających wydarzeniu dynamiki obserwatorów, przedstawicieli sklepów brafittingowych, gdzie kampania i edukacja kobiet rozpocznie się od dziś aż do końca października oraz zawsze trzymających rękę na pulsie przedstawicieli mediów.

Więcej informacji na temat kampanii na www.dotykamwygrywam.pl

Materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7WxARL6beBk&feature=youtu.be

Źródło informacji: dotykamwygrywam.pl