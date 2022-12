PGE otworzyła Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie

PGE zainaugurowała działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem zlokalizowanego w Bełchatowie ośrodka kompetencji badawczo-rozwojowych jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Zrealizowana przez PGE Ekoserwis inwestycja to ważny krok w procesie transformacji zmierzającej w kierunku zerozemisyjnej energetyki.

„Centrum GOZ to kolejny realizowany przez nas element transformacji regionu bełchatowskiego. W zeszłym roku otworzyliśmy Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla pracowników sektora węglowego w nabyciu nowych kompetencji. Dzięki powstałemu Centrum GOZ stworzymy nowe miejsca pracy i kolejne możliwości rozwoju dla naszych pracowników. Jestem przekonany, że unikalny na skalę krajową ośrodek, przyciągnie do Bełchatowa wielu specjalistów, i odegra istotną rolę w jego rozwoju - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Rola Gospodarki Obiegu Zamkniętego stale rośnie. W Grupie PGE powołaliśmy specjalny segment realizujący zadania z zakresu zamykania obiegu surowców a Centrum GOZ wpisuje się w założenia naszej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

<p=>Głównym zadaniem Centrum będzie wypracowanie technologii przetwarzania odpadów, odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów, a także opracowanie specjalistycznych rozwiązań dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Inwestycja stanowi ważny ośrodek rozwoju innowacji. Poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi Centrum będzie rozwijać rozwiązania przyjazne dla środowiska. W ramach Centrum GOZ funkcjonuje obecnie: Dział Badań i Rozwoju (Sekcja Recyklingu i Odzysku Surowców oraz Sekcja Technologii Produkcji), Dział Laboratoriów i Dział Zakładowej Kontroli Produkcji.

„Uruchamiając Centrum GOZ jako specjalistyczny ośrodek badawczy, stawiamy na zwiększenie potencjału innowacyjnego i wdrożeniowego dla procesów odzysku surowców. Dobór odpowiednich technologii, z jednoczesną troską o przyrodę i klimat oraz efektywność biznesowa to wyzwania dla specjalistów z wielu obszarów, które integruje nasze centrum badawcze. Mając na uwadze wyzwania wynikające z transformacji energetyki, planujemy również kolejne etapy rozwoju naszych zasobów, w tym specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego. Chcemy również postawić na współpracę ze światem nauki, aby w synergii pochylać się na przedsięwzięciami naukowo-badawczymi, w celu wypracowywania nowatorskich i komercyjnych rozwiązań. Naszym zadaniem jest osiągnięcie realnych efektów biznesowych wynikających z wdrożonych projektów” - podkreśla Lech Sekyra, prezes zarządu spółki PGE Ekoserwis.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego opiera się na wykorzystaniu surowców w taki sposób, aby efektywnie zawracać ich obieg w celu dalszego lub ponownego użycia w formie pełnowartościowych produktów. Za realizację zadań związanych z wdrażaniem i komercjalizacją efektów gospodarki cyrkularnej w PGE jest odpowiedzialny Segment GOZ, którego liderem jest spółka PGE Ekoserwis, posiadająca kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki w różnych kierunkach gospodarczych. Rocznie spółka zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki. Efektem tego jest ponad 200 produktów i ich odmian powstających na bazie UPS.

Wdrożona w Grupie PGE zasada cyrkularności surowców pozwala na ekonomiczne i ekologiczne zastosowanie popiołów, żużli czy gipsu jako pełnowartościowych produktów wykorzystywanych zamiast surowców naturalnych. Dzięki temu odpady nie są składowane, jak również ograniczane jest wydobycie surowców naturalnych, co obniża koszt wielu krajowych inwestycji jak np. budowy dróg, autostrad, nasypów kolejowych czy portów lotniczych.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aNtySvlPFLE

