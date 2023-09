Nest Bank gwarantuje niższą marżę kredytu firmowego. Wystarczy przedstawić ofertę z innego banku

Fot. Nest Bank

Nest! nieustannie rozwija swoją ofertę kredytową dla firm. Od 11 września wystartował z nową promocją, w której gwarantuje, że obniży marżę kredytu przedsiębiorcy, jeśli ten przedstawi niższą ofertę z innego banku lub zawartą już umowę kredytową, którą bank będzie mógł skonsolidować. „Naszym priorytetem jest wspieranie przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, zapewniając, że mogą w pełni zaufać naszej ofercie i uzyskać najlepsze dostępne na rynku warunki finansowania” – mówi Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes zarządu Nest Banku.

Gwarancja niższej marży – na czym polega akcja?

Promocja „Gwarancja niższej marży” ma potrwać od 11 września do 31 października 2023 r. Jej głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców w poszukiwaniu najatrakcyjniejszych warunków kredytu.

Nest Bank deklaruje, że marża kredytowa w ramach ofert „BIZnest Kredytu w Ratach – Przedsiębiorca” oraz „BIZnest Kredytu w Ratach – Profesjonalista” zostanie obniżona, jeśli klient przedstawi korzystniejszą ofertę lub umowę kredytu gotówkowego czy gotówkowo-konsolidacyjnego z innego banku.

„Naszym priorytetem jest wspieranie przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, zapewniając, że mogą w pełni zaufać naszej ofercie i uzyskać najlepsze dostępne na rynku warunki finansowania. Od początku swojej działalności skoncentrowaliśmy się na finansowaniu polskich mikro i małych firm, dopasowując oferty do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dzięki temu tysiące polskich firm mogło rozwijać swoje biznesy, korzystając z najtańszej na rynku bankowości transakcyjnej. Teraz przedsiębiorcy mają jeszcze więcej powodów, by wybrać Nest Bank – wprowadzamy gwarancję najniższej marży, co pozwoli na obniżenie kosztów ich aktualnych lub nowych zobowiązań i przyczyni się do znaczących oszczędności” – mówi Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes zarządu Nest Banku.

Dla kogo jest ta oferta?

Promocja skierowana jest do jednoosobowych przedsiębiorców zarejestrowanych i opodatkowanych w Polsce.

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin promocji „Gwarancja Niższej Marży” dostępny jest na stronie internetowej Nest Banku (BIZnest Kredyt w Ratach Przedsiębiorca dla firm | Nest Bank oraz BIZnest Kredyt w Ratach - Profesjonalista | Nest Bank) oraz w placówkach Nest Banku.

Źródło informacji: Nest Bank