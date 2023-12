Jakich prezentów na święta nie lubią dostawać Polacy?

Święta Bożego Narodzenia – to właśnie na tą okazję Polacy najczęściej szukają oryginalnych prezentów. Pięknie zapakowane potrafią rozpalić wyobraźnię. W praktyce jednak chęć uszczęśliwienia kogoś nie zawsze idzie w parze z radością obdarowywanego. Badania pokazują, że blisko 76 proc. z nas udaje, że prezent nam się podoba. W gorączce świątecznych zakupów łatwo o pomyłkę. Jak jej uniknąć? Czego nie kupować? Aż w końcu – jaki pomysł na prezent może być naprawdę trafiony?

(Nie)oryginalny prezent, czyli podarunki, które nie cieszą

Najmniej cieszymy się wtedy, kiedy podarunek nie jest związany z naszymi zainteresowaniami lub potrzebami. Nawet w przypadku prezentów praktycznych, choć intencja kupującego bywa dobra, to interpretacja po stronie odbiorcy może być zupełnie inna. W czołówce najbardziej nietrafionych pomysłów na prezent prym wiodą nie tylko osławione skarpetki, piżamy czy sprzęt AGD.

Każda rzecz, która może sugerować, że obdarowywany ma jakieś słabe strony, to wstęp do niepotrzebnych nieporozumień. Z listy świątecznych prezentów wykreślmy zatem w pierwszej kolejności: kremy na zmarszczki czy antycellulitowe, zestawy żeli pod prysznic, vouchery na zabiegi wyszczuplające, poradniki dotyczące sprzątania, ubrania, które mogą okazać się za małe. Zdublowany prezent świąteczny to też żadna gratka.

Co zrobić z nietrafionym świątecznym prezentem?

Świąteczny prezent, który może okazać się nietrafiony, to często również perfumy, biżuteria czy elementy garderoby, które podobają się, ale już tylko kupującemu. Tuż po świętach w internecie mamy wysyp tekstów na temat tego, co zrobić z nietrafionym prezentem. Zamiast oddawać go do sklepu albo unieszczęśliwiać kolejną osobę, możemy oddać prezent komuś potrzebującemu, zrobić wymianę ze znajomymi lub sprzedać. Z perspektywy kupującego warto szukać takich upominków, które dają obdarowywanemu poczucie, że otrzymał prezent unikalny i ekskluzywny.

Gdzie kupić oryginalny prezent?

Według badań najczęściej kupujemy świąteczne (i nie tylko!) prezenty w internecie. Na drugim miejscu znajdują się galerie handlowe i sklepy stacjonarne. Na potrzeby obu grup odpowiada oferta Mennicy Polskiej, marki z blisko 260-letnią tradycją.

Produkty kolekcjonerskie Mennicy Polskiej to ciekawe pomysły na świąteczne prezenty, które wyróżnią się spośród innych. To również sposób na pokazanie, że wiemy więcej o zainteresowaniach obdarowywanego. Znawcę sztuki ucieszy moneta z serii Van Gogh, miłośnika literatury ta z wizerunkiem Wisławy Szymborskiej czy „Arsene Lupin”. Szachiści i znawcy historii docenią monety z serii „Szachy Wikingów”.

Jeśli wśród najbliższych, dla których szukamy oryginalnego prezentu, mamy fanów fantasy, warto zainteresować się „Czarodziejem”. Dla dzieci, również tych w ciele dorosłych, niecodziennym i ciekawym pomysłem na prezent może okazać się „Akademia Pana Kleksa”, która swoją premierę będzie miała w grudniu. Uniwersalny przekaz dla młodszych i starszych znajdziemy na monetach „Przytul mnie” z uroczymi sowami czy „Be strong”, inspirowanej wyjątkową siłą żółwi, które przetrwały zlodowacenia i ocieplenia klimatu, wybuchy wulkanów oraz upadki meteorytów. Dla pasjonatów astronomii Mennica Polska przygotowała wyjątkową serię „Galaktyki”, idealną na niesamowity prezent świąteczny.

Wartościowy prezent, czyli jaki?

Produkty Mennicy Polskiej to nie tylko pomysł na niestandardowy prezent, ale też na podarunek, którego wartość może rosnąć w czasie. Ciekawą propozycją są złote monety inwestycyjne i sztabki. W ostatnim czasie bestsellerem z oferty Mennicy Polskiej okazały się dukaty i talary z wizerunkiem Kazimierza Pułaskiego, ale oferta tematyczna jest bardzo zróżnicowana.

A dlaczego warto kupować właśnie złoto na świąteczne prezenty? Bo może to być atrakcyjna lokata kapitału – zabezpieczenie przyszłości obdarowanej osoby. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat kurs złota zmienił się na plus o blisko 62 proc. Wbrew pozorom taki wartościowy prezent to inwestycja na każdą kieszeń. Najmniejszą sztabkę złota, o wadze 0,25 gram, można kupić za niewiele ponad 100 zł. Taki unikalny prezent to propozycja nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Złote produkty inwestycyjne są coraz częściej wybierane na prezent na wyjątkowe okazje takie jak chrzciny, Pierwsza Komunia Święta czy ślub.

Źródło informacji: Mennica Polska