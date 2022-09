DREMA 2022: spotkanie branży i pomoc ukraińskim dzieciom

Skoro na miejscu będą wszystkie narzędzia i materiały, to dlaczego nie zrobić z nich mebli i od razu po targach wysłać ich potrzebującym? Podczas rozpoczynających się we wtorek targów DREMA działać będzie Fabryka Mebli na Żywo. Wyprodukowane w niej zestawy mebli trafią do dzieci z domów dziecka w Ukrainie.

Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA to jedne z najważniejszych targów dla tej branży na świecie. Są też jedną z niewielu imprez, które nie zostały odwołane z powodu pandemii – targi odbywały się i w 2020, i w 2021 roku.

„Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, na przekór wszelkim przeciwnościom, tegoroczna DREMA będzie świętem branży drzewnej i meblarskiej. Organizujemy to wydarzenie przekonani o wartości i potrzebie spotkań na żywo. Jak mówią nasi wystawcy >>nie ma biznesu bez relacji<<; my dodajemy do tego jeszcze, że każda przeciwność losu jest do przejścia, jeżeli nie jesteśmy w niej sami. Sytuacja, w jakiej nasza branża znajduje się w tym momencie, pokazuje, że DREMA jest potrzebna jeszcze bardziej niż dotąd” – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA.

Branża drzewna, która była jednym z największych beneficjentów drugiej fazy pandemii, ma za sobą rekordowo dobry rok 2021 i nie gorsze pierwsze półrocze bieżącego roku – wynika z raportu przygotowanego przez Bank Pekao S.A. Świetne wyniki uzyskane w niepewnym otoczeniu są niejako przypieczętowaniem długiego okresu konsekwentnej ekspansji polskich producentów w ramach unijnego sektora. Teraz jednak trend się zmienia: wojna w Ukrainie, inflacja, problemy z dostępnością surowców sprawiają, że przedstawiciele branży mniej optymistycznie patrzą w przyszłość.

Dyskusji o tym nie zabraknie podczas DREMY. Swój udział w targach zapowiedziało ponad 300 wystawców z 15 państw.

Wszystko się kręci wokół drewna

Na DREMIE pokazane zostanie wszystko, co potrzebne jest do obróbki drewna. Roboty, linie produkcyjne mebli, maszyny, narzędzia, programy do projektowania mebli – swoje nowości i premiery pokażą zarówno liderzy branży, jak i mniejsze firmy. 13 innowacyjnych produktów zostanie nagrodzonych Złotym Medalem Grupy MTP.

Sporą część targów poświęcono pracom w drewnie, narzędziom ręcznym i elektronarzędziom. To gratka nie tylko dla profesjonalistów, ale też majsterkowiczów i miłośników DYI. Z myślą o nich powstanie DREMA HOBBY oraz strefy przygotowane m.in. przez ekipę Narzędzioholików (TOOLS SALOON, paw. 6, stoisko 1) i drewno.pl (Strefa Wiedzy, paw. 5, stoiska 45, 53). Odbędą się też XXI Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ (paw. 5, stoiska 42, 43, 44). W tym samym miejscu podziwiać będzie można prace nagrodzone w konkursie Wyczarowane z drewna. Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo INWESTOR.

DREMA DZIECIOM

Przez cztery dni targów będzie działała Fabryka Mebli na Żywo (paw. 6, stoisko 33, 36). Studentki i studenci Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP oraz pomagające im roboty KAWASAKI, przygotują łóżka, szafy i półki ścienne (30 zestawów). Meble będą od razu pakowane i po DREMIE pojadą do Lwowa, do Centrum Rehabilitacji i Edukacji DREAM, w którym obecnie przebywają dzieci z domów dziecka w Ługańsku i Doniecku. Wszystkie rozwiązania sprzętowe oraz informatyczne zostaną wykorzystane by „na żywo” zademonstrować takie procesy jak: frezowanie i wiercenie płyt meblowych laminowanych do produkcji szafy, cięcie pianki poliuretanowej na materace, produkcja stelaży meblowych do łóżek, montaż okuć, tapicerowanie, kontrola jakości, pakowanie oraz magazynowanie produktów gotowych. W ramach Fabryki Mebli na żywo INFOTEC Engineering, pionier w dziedzinie dostawy zautomatyzowanych gniazd produkcyjnych do łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych zaprezentuje - pierwsze na świecie - stanowisko do zbijania stelaży meblowych skrojone na miarę potrzeb zarówno małych jak i dużych firm z sektora produkcji mebli tapicerowanych.

Konferencja prasowa podsumowująca projekt odbędzie się w piątek, 16 września, o godz. 12:00 na stoisku Fabryki Mebli na Żywo.

Merytorycznie o branży

Podczas DREMY odbędzie się szereg spotkań, warsztatów i konferencji. W przeddzień targów, 12 września, podczas międzynarodowej konferencji KOOPDREW zaprezentowany będzie m.in. raport Banku Pekao S.A. o przemyśle drzewnym.

W drugim dniu targów DREMA odbędzie się VII Ogólnopolski Kongres Meblarski, który upłynie pod hasłem „Jak zwiększyć zyskowność w czasie nowych wyzwań” (paw. 10).

Targi DREMA są partnerem międzynarodowej konferencji naukowej DREWNO-NAUKA-GOSPODARKA, którą organizuje cyklicznie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wydarzenie afiliowane jest przez European Forest Institute, a sesje drugiego i trzeciego dnia konferencji (14-16.09) będą odbywały się na Międzynarodowych Targach Poznańskich (paw. 3, sala Zielona).

Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA - 13-16 września 2022, godz. 10:00-17:00 (16 września do 16:00), Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilony 5, 5A i 6 (wejście przez Hol Wschodni lub od ul. Bukowskiej).

