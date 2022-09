Druga edycja konkursu Literacka Podróż Hestii rozstrzygnięta

Druga edycja konkursu Literacka Podróż Hestii na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży rozstrzygnięta. Kapituła wyróżniła książkę „Stan splątania” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel wydaną przez Wydawnictwo Literackie. Autorka nagrodzonej powieści otrzymała 50 tysięcy złotych. Mecenasem konkursu jest ERGO Hestia; organizują go wspólnie Fundacja Artystyczna Podróż Hestii i Fundacja Wisławy Szymborskiej.

„Tegoroczna Literacka Podróż Hestii zaskoczyła mnie wielością tematów i aktualnością współczesnych wątków, jakie można znaleźć w literaturze dla młodych czytelników. Jednocześnie utwierdziła w przekonaniu, że Literacka Podróż Hestii musi trwać nadal. Nie mam wątpliwości, że cel naszej podróży, czyli nowy kanon literatury dla młodego odbiorcy, ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu systemu wartości pokolenia, które już niebawem wejdzie w dorosłe życie” - mówi Piotr Maria Śliwicki, prezes zarządu Grupy ERGO Hestia, przewodniczący kapituły.

„>>Stan splątania<< jest książką o jednym z najważniejszych ludzkich praw, o prawie do mówienia >>nie<<. Źródłem buntu może być opisana przez antropologów kultury, mistyczna więź łącząca dziadków z wnukami – tych, którzy jeszcze nie przekroczyli progu dorosłości z tymi, którzy są w fazie odchodzenia. Porozumienie pomiędzy osobami, których jeszcze i tymi, których już nikt nie słucha: młodymi, którzy się jeszcze boją ze starymi, którzy nauczyli się oswajać strach; sprawnymi i krzepkimi z kruchymi, delikatnymi; wchodzącymi na scenę z tymi, którzy z niej schodzą” – uzasadniła wybór kapituły w laudacji dr Katarzyna Kasia.

Twórcy konkursu Literacka Podróż Hestii stawiają sobie za cel promowanie powieści i opowiadań, które będą miały szanse pozostać na długo w kanonie literatury dziecięco-młodzieżowej. Wśród książek polecanych przez jury LPH jest już dziesięć tytułów – książki nominowane w dwóch edycjach konkursu. Organizatorzy konkursu inicjują również dyskusję o roli i kondycji literatury dziecięcej i młodzieżowej w Polsce – podczas spotkań z wydawcami na targach książki, jak te w Warszawie i Gdańsku oraz na festiwalach literackich: Góry Literatury, Stolica Języka Polskiego, Rabka Festival – Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej czy Festiwal Literatury dla Dzieci; o nominowanych tytułach opowiadali recenzenci i influencerzy. Wszystko po to, by o literaturze dla młodych dorosłych było głośno.

Wyboru dokonała kapituła w składzie: Piotr Maria Śliwicki – prezes Grupy ERGO Hestia, przewodniczący Kapituły, Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Katarzyna Kasia – doktor filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Joanna Olech – autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz ilustratorka; Maciej Wojtyszko – reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, pisarz, autor książek dla dzieci, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie Krzysztof Łapiński – filozof, tłumacz, dziennikarz naukowy, wykładowca akademicki, autor nominowanej do Nagrody LPH 2021 książki „Dzik Dzikus” oraz Magdalena Kąkolewska – prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Sekretarzem Nagrody jest Paulina Bandura – księgarka, managerka kultury.

Wyniki konkursu ogłoszono w sobotę 17 września o 18.00 podczas uroczystej konkursowej gali w Sopocie.

Roksana Jędrzejewska - Wróbel, „Stan splątania”

Nota od wydawcy: ósma klasa – egzaminy, presja, rodzice i nauczyciele, którzy ciągle czegoś chcą. Czy można zrobić sobie od tego wagary? Zrezygnować z wyścigu do najlepszego liceum? I czy niechciany wolontariat z ludźmi, za którymi się nie przepada, może zmienić życie?

Choć chodzą do jednej klasy i mieszkają na tym samym osiedlu, właściwie się nie znają. Nie pomaga też ciągła presja – koniec szkoły, egzamin ósmoklasisty i mityczne punkty - za świadectwo, olimpiady, konkursy i wolontariat. Właśnie, wolontariat! Maria, Lena i Miłosz mają go odbyć w domu spokojnej starości…i nagle okazuje się, że to początek czegoś nowego i odświeżającego. Doświadczenie, które zmieni nie tylko ich, ale także ich rodziny.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – uznana autorka książek dla dzieci i popularyzatorka dobrej literatury dziecięcej. Swoją twórczość prezentowała we Włoszech, Niemczech, Irlandii, Francji i Holandii. Jest zwyciężczynią organizowanego przez Empik konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka” oraz laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Jej książki wpisane są na Złotą Listę Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, międzynarodową listę Białych Kruków („The White Ravens”) oraz Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. W 2007 roku otrzymała brązowy medal „Zasłużeni Kulturze – Gloria Artis”. Jest członkiem Polskiej Sekcji IBBY i Unii Literackiej. Ma troje dorosłych już dzieci, mieszka w Gdańsku.

W pierwszej edycji konkursu nagrodzono książkę „Lato na Rodos” autorstwa Katarzyny Ryrych, wydaną przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Pozostałe nominowane książki w drugiej edycji: Zefiryna i księga uroków, Sasza Hady (Aleksandra Motyka), Wydawnictwo Literackie, Zabójcze pierogi. Mama w occie, Marcin Przewoźniak ,Wydawnictwo Wilga/GW Foksal, Już, już!, Katarzyna Wasilkowska, Wydawnictwo Literatura, Po śladach Agnieszka Wolny-Hamkało, Wydawnictwo Hokus-Pokus.

Fundatorem nagrody jest ERGO Hestia. Konkurs Literacka Podróż Hestii realizowany jest przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii w ramach współpracy ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zakłada ona długoterminowe wsparcie działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej przez ERGO Hestię. ERGO Hestia jest również partnerem strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz mecenasem Programu Rezydencji Literackich Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Szczegółowe informacje o nagrodzie: literackapodrozhestii.pl

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki. Na polu sztuk wizualnych współpracuje m.in. z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w kraju i za granicą. Działa również na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń wyróżnionych w ramach dwudziestu edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Od roku 2021 Fundacja APH prowadzi konkurs Literacka Podróż Hestii dla autorów i autorek klasycznych form literackich, wydanych w Polsce i tworzonych w języku polskim, przeznaczonych dla młodego czytelnika. W warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia można oglądać prace laureatów oraz finalistów poszczególnych edycji konkursu APH. Jest to również przestrzeń eksperymentalna i edukacyjna, która działa w zakresie projektów art brandingowych oraz korzysta z możliwości, jakie daje łączenie różnych dziedzin sztuki.

Fundacja Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 r., na mocy testamentu pozostawionego przez Noblistkę. Do zadań Fundacji należy opieka nad spuścizną literacką Wisławy Szymborskiej, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie propagowania polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą, jak również wspieranie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym. Od 2013 r. Fundacja przyznaje Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski.

Źródło informacji: Ergo Hestia