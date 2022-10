DREMA 2022: targi liderów rozwiązań, a nie tylko producentów maszyn

Obecność na targach, szczególnie tak prestiżowych, jak Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego, z roku na roku nabiera coraz większego znaczenia. Dzieje się tak głównie dlatego, że targi doskonale weryfikują rzeczywistość. Bo o ile w przestrzeni wirtualnej można powiedzieć niemal wszystko, o tyle na targach, każde słowo domaga się dowodu. Co o kondycji polskiej branży drzewnej i meblarskiej można powiedzieć po minionej edycji targów DREMA?

„Tegoroczna edycja była szczególna z trzech powodów. Po pierwsze po pandemicznym przestoju targi nabrały rozpędu. Podwoiliśmy powierzchnię wystawową, a liczba osób odwiedzających targi DREMA przekroczyła 10 tys. Po drugie zachwyciliśmy gości zagranicznych (a ci przyjechali m.in. z Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech, Austrii, Francji, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Izraela, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii czy Szwecji) bogactwem rozwiązań i nowości technologicznych, które opracowali polscy inżynierowie. Po trzecie, był to czas zasłużonego wytchnienia od galopującej inflacji, walki o surowce i problemów, z którymi na co dzień mierzą się polscy meblarze i drzewiarze, a przy tym zaangażowanie się w pomoc potrzebującym – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA. – Poznańska wystawa została doceniona również przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. Federacja zatwierdziła listę najważniejszych światowych wystaw obrabiarek do drewna, które zyskały rekomendację na rok 2023. Wśród 12 wyróżnionych, jako jedyna impreza w Polsce, znalazły się targi DREMA” – dodaje.

Liderzy rozwiązań, a nie tylko producenci maszyn

W okresie kryzysu COVID-19 branża drzewna notowała niespodziewanie dobre wyniki finansowe, a targi DREMA, jako jedna z nielicznych wystaw na świecie, odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W 2021 roku wszystkie główne segmenty branży odnotowały ponadprzeciętną rentowność i zyski, a większość z nich poprawiała wyniki finansowe również w pierwszym półroczu 2022 roku. Okres ten branża wykorzystała na udoskonalanie istniejących i tworzenie nowych rozwiązań, co znalazło swoje odzwierciedlenie w konkursie o Złoty Medal Targów DREMA 2022. Sąd Konkursowy przyznał aż 13 nagród. Złote Medale otrzymały najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie produkty:

• 4-OSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC TORMAT.JOKER ATC, produkowane przez DINCMAK Machine.

• ABRYS SYSTEM B2B online - kompletne rozwiązanie dla hurtowni firmy ABRYS Maciej C. Rezner.

• Frez spiralny VHM V406.XB opracowany przez N-POL Krzysztof Noga, N-POL Cutting Tools.

• Kocioł Hargassner ECO-HK 30 kW na zrębkę drzewną zgłoszony przez firmę RAKOCZY STAL sp. z o.o., którego producentem jest HARGASSNER Ges mbH.

• Linia CNC do montażu podłokietników (elementów szkieletu mebli tapicerowanych) firmy BizeA Sp. Z o.o.

• Mobilny system spalania odpadów drewnopochodnych i biomasowych autorstwa FCC innowacje sp z o.o.

• Optymalizerka Salvapush 2000 stworzona przez SALVAMAC sp. z o.o.

• Pilarka taśmowa pionowa dwugłowicowa typu CZP-2/ZM firmy W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ciura

• Pilarka Taśmowa TTS-1200 opracowana i produkowana przez PPHU TRAK-MET Zbigniew Skillandat.

• Piły tarczowe RazorCut – PLUS do rozkroju płyt drewnopochodnych pojedynczo i w pakiecie z ostrzem ultra HW produkcji Leitz GmbH & Co. KG – producent.

• Stół RC SYSTEM – stanowisko do precyzyjnego nawiercania formatek meblowych i sposób wiercenia formatki meblowej firmy ROTOR-CENTRUM s.c. Bogdan Ostachowicz, Agata Ostachowicz, Małgorzata Kubicka.

• Zautomatyzowane centrum obróbcze 5AXIS PRO+ 4.0 marki SERON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

• Zszywacze pneumatyczne stolarskie BIZON do zszywek konstrukcyjnych typ. 14 BIZON 14/40-B74 oraz 14/50-B81 stworzone przez BizeA Sp. Z o.o.

Marketingowcy 5.0

Kompleksowość, z której słynie poznańska wystawa, widoczna była również w portfolio coraz większej liczby firm. Rozwój oferty, poparty odpowiednimi działaniami marketingowymi, to jedna z potencjalnych recept, jakie na obecne i przyszłe kryzysy proponują eksperci Banku Pekao S.A. Znawcy podkreślają, że tym, czego wciąż brakuje polskim producentom, jest skuteczny marketing i to zarówno na poziomie pojedynczych firm, jak i całej branży czy nawet kraju. Wyjątki potwierdzają regułę, a wystawcy nagrodzeni statuetką Acanthus Aureus, są doskonałym wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o skuteczność kampanii marketingowych i efektywne wykorzystanie obecności na targach. W tym roku wyróżnienie trafiło do: WEINIG VERTRIEB UND SERVICE GMBH & CO. KG, DREWNEX, BizeA Sp. z o.o., PUREKO SP. Z O.O., SALVAMAC SP. Z O.O., HOMAG POLSKA SP. Z O.O., Leitz-Polska Sp. z o.o., Turan Metal Koltuk Mekanizmaları, WIREX Sp. z.o. czy Abrasives Group. Jak zauważają twórcy najnowszego raportu o branży drzewnej, elementem koniecznym do wzrostu konkurencyjności polskich producentów jest też szerokie wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji oraz poprawa tzw. user experience, czyli uproszczenie procesu sprzedażowego. Tym samym Przemysł 4.0 musi iść ramię w ramię z Marketingiem 5.0.

Twórcy jakości

Polskie wyroby drzewne, pod względem jakościowym, często nie ustępują produktom zachodniej konkurencji. Jednak o przewadze rodzimego biznesu w wielu obszarach decydują zazwyczaj niskie ceny. W warunkach wszechobecnej presji kosztowej jednym z działań chroniących marże firm z branży drzewnej może być próba wchodzenia w produkcję bardziej zaawansowanych wyrobów lub jej premiumizacja, tj. przesuwanie oferty na wyższe półki cenowe. Tutaj wręcz nieodzownym elementem staje się udział w targach. Przeorientowanie na odbiorców mniej wrażliwych na ceny produktu, wymaga też skupienia się na jakości, ciekawym wzornictwie oraz budowaniu renomy marki. Targi DREMA , które nie istnieją już bez technologii ułatwiających mechanizację i automatyzację procesów produkcyjnych, w takich okolicznościach również przejdą transformację. Możliwość wystawiania się na targach będzie znaczącym sygnałem dla potencjalnych odbiorców, mówiącym o jakości oferowanych przez wystawcę produktów.

Gracze zespołowi

Trudno zaprzeczyć, że targi są też areną zmagań o uwagę klientów i finałem marketingowych potyczek z konkurencją. Jednym z częściej pojawiających się w kuluarach pytań i hasłem przewodnim VII Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego było „Jak zwiększyć zyskowność w czasie nowych wyzwań?”. Według prognoz przedstawionych podczas Kongresu przez dra inż. Tomasza Wiktorskiego, właściciela B+R, polska branża meblarska w 2022 roku urośnie o 8% do wartości 64,7 mld złotych. Rozpoczynający się kryzys swoje odzwierciedlenie w liczbach przyniesie w 2023 roku, kiedy to wartość produkcji sprzedanej mebli wyniesie 59,5 mld złotych, kurcząc się tym samym o 8%. Zgodnie z prognozą w kolejnym roku powinno nastąpić odbicie w postaci 5% wzrostu. Przewidywana wartość produkcji sprzedanej mebli w 2024 roku wynosi 62,5 mld złotych. Oznacza to, że bardzo wysokiej inflacji, znacznego wzrostu cen energii, niedoboru surowców, czy spadku popytu nawet prężna i odporna na kryzysy polska branża meblarska nie jest w stanie przeskoczyć bez zauważalnego uszczerbku.

Eksperci obecni na Kongresie podkreślali dobitnie znaczenie pracy zespołowej, inwestycji w rozwój pracowników i budowania długofalowych relacji dla wyjścia z kryzysu obronną ręką. O tym, że w obliczu przeciwności branża drzewna i meblarska łączą siły, świadczą wysiłki podejmowane w ostatnich miesiącach przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego (PIGPD) i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli (OIGPM). Potwierdziła to również charytatywna akcja DREMA DZIECIOM dla Ukrainy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PIGPD oraz Grupa MTP.

„Wrażliwość na sytuację potrzebujących i zaangażowanie, z jakim wystawcy targów DREMA odpowiedzieli na propozycję organizacji Fabryki Mebli na Żywo, poruszają. W tym roku produkowaliśmy meble dla ukraińskich dzieci z domów dziecka. Wstępnie zakładaliśmy, że będzie to 30 kompletów: łóżek z materacem, szaf garderobiano-bieliźnianych i półek ściennych. Dzięki wykorzystaniu robotów i najnowszych technologii cel ten udało się osiągnąć już pierwszego dnia targów. Finalnie wyprodukowaliśmy aż 100 kompletów” - podsumowuje dr inż. Krzysztof Wiaderek, koordynator akcji.

W pracę Fabryki Mebli na Żywo zaangażowali się: studenci i studentki Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz kierunku Projektowanie Mebli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, ABRASIVES GROUP, Astor Kawasaki Robotics, BizeA, Drukarnia Rożak Etykiety, Felder Group Polska, Fide, Firma Patora, Genpol, Hettich Polska, INFOTEC CNC, Ita Tools, Jowat Polska, Lech Fabrics, MAT-TAR, Meble WERSAL, MG Machines, Opakomat, OVVO, Pfleiderer Polska, Ramaro, REHAU Polska, REMA, SIMALFA, TECH-FA-MILER, Top Solid Wood, Top Solution, Virutex.

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA odbędzie się w dniach 12-15 września 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Źródło informacji: Targi DREMA