Air Products dostawcą wodoru i infrastruktury tankowania podczas demonstracji pierwszej lokomotywy manewrowej o napędzie wodorowym

Firma Air Products, największy na świecie dostawca wodoru i lider z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznych dostaw oraz infrastruktury wodorowej, po bardzo udanej demonstracji miejskiego autobusu napędzanego wodorem w Jaworznie włącza się w pierwszą w Polsce demonstrację użycia wodoru w transporcie kolejowym. Air Products dostarcza wodór i infrastrukturę tankowania podczas realizowanych przez Pesa Bydgoszcz testów manewrowej lokomotywy wodorowej, które odbywają się na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.

Użycie wodoru w transporcie publicznym w Polsce postrzegane jest wciąż jako obszar innowacji. Pilotażowy test autobusu miejskiego napędzanego wodorem przeprowadzony został w marcu br. przez Air Products, producenta autobusów Solaris, PKM Jaworzno i władze miasta. Test ten wpisał się doskonale w portfolio usług firmy i wyznaczył dobre praktyki w obszarze wodoru na rodzimym gruncie.

Podobnie jak w całej Europie, wdrażanie technologii wodorowych w Polsce wyraźnie przyspiesza. Żeby zrealizować cele klimatyczne, produkcja czystej energii np. w postaci wodoru, musi być częścią strategii dekarbonizacji sektorów gospodarki, takich jak transport ciężki, w tym pociągi, autobusy i samochody ciężarowe. Producenci taboru oraz przewoźnicy kolejowi inwestują w nowe rozwiązania wodorowe. W gronie tym znalazł się producent pojazdów szynowych PESA. Podczas demonstracji w Żmigrodzie wodór od Air Products zasila innowacyjną lokomotywę, która będzie kilkukrotnie tankowana za pomocą zaawansowanego technicznie dystrybutora.

„Realizowana przez Pesa demonstracja lokomotywy wodorowej to przedsięwzięcie pionierskie i wyzwanie dla obu firm. Poprzednia demonstracja autobusu napędzanego paliwem wodorowym w Jaworznie udowodniła, że w kontekście pojazdów ciężkich wodór może być skuteczną i wydajną alternatywą dla paliw tradycyjnych. Air Products ma ogromne doświadczenie w całym łańcuchu wartości wodoru – od produkcji, poprzez dystrybucję i dostawy. Firmy i samorządy mogą być pewne rzetelności dostaw paliwa, jeżeli przestawią się na użycie czystego wodoru. Wierzymy, że nasze zielone paliwo otworzy nowe możliwości rozwoju kolejnictwa w Polsce i na świecie, a transport publiczny stanie się bardziej ekologiczny dla dobra nas wszystkich. Jesteśmy dumni ze współpracy z PESA, która przyspieszy transformację energetyczną w Polsce” – powiedział Jacek Cichosz, prezes Air Products na Polskę.

„Bezemisyjne pojazdy szynowe to jeden z priorytetów przyjętej przez nas strategii Pesa 2026+. W ramach Platformy Regio160 pracujemy nad projektami elektrycznych zespołów trakcyjnych, zasilanych zarówno z baterii, jak i ogniw wodorowych. Naszą drogę z zastosowaniem wodoru w pojazdach szynowych rozpoczęliśmy od manewrowej lokomotywy wodorowej, która przechodzi właśnie ostatnie testy homologacyjne w Żmigrodzie. To dla nas również szansa na testy rozwiązań infrastruktury tankowania. Ze względu na regionalny charakter wykorzystania wodoru zakładamy w tym obszarze współpracę z wieloma partnerami zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Air Products, jako firma obecna w wielu krajach i dysponująca doświadczeniem może stać się jednym z naszych partnerów jako dostawca wodoru. Przy okazji pierwszy testów rozpoczęliśmy rozmowy o długofalowej współpracy” – powiedział Maciej Grześkowiak, dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji Pesa Bydgoszcz SA.

Proekologiczne zmiany w funkcjonowaniu transportu kolejowego w Polsce mogą stać się rzeczywistością. Będzie to wymagało zaangażowania zarówno przewoźników, jak i operatorów. Z ich punktu widzenia eksploatacja wodorowego taboru szynowego będzie miała sens jedynie, jeżeli zostanie zagwarantowany i ułatwiony dostęp do wodoru o wysokiej czystości.

„Udział w innowacyjnych projektach, obejmujących transport szynowy, uzupełnia i wzmacnia naszą strategię operacyjną, która skupia się wokół korzyści dla klimatu i podejmowania współpracy z partnerami i klientami, by wspólnie wytyczyć drogę do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Wodór doskonale sprawdzi się w segmencie usług transportowych i towarowych na kolei. Na uwagę zasługują: zasięg porównywalny z pojazdami spalinowymi, szybkość tankowania oraz to, że nie emituje szkodliwych substancji w procesie zamiany na energię elektryczną” – dodał Jacek Cichosz z Air Products.

Air Products przeznaczyła dotychczas ponad 11 mld dolarów na bezemisyjne i niskoemisyjne projekty wodorowe napędzające transformację energetyczną. Chodzi zarówno o nowe inwestycje, jak i o zmiany w zakresie istniejących obszarów działalności, w tym produkcję wodoru. Wysokiej jakości produkt, który nie wydziela dwutlenku węgla, w nowym projekcie kolejowym PESA ma szansę wykazać, że jest paliwem przyszłości − wydajnym i bezpiecznym dla klimatu.

Air Products inwestuje w wiele niskoemisyjnych projektów wodorowych, które są motorem transformacji energetycznej. Wśród nich są: zakład produkcji zielonego wodoru zlokalizowany w strefie NEOM w Arabii Saudyjskiej, warty 1,6 miliarda dolarów amerykańskich zeroemisyjny kompleks w Edmonton, w prowincji Alberta w Kanadzie, który ma za zadanie wychwytywanie z pierwotnego gazu ziemnego ponad 95 proc. dwutlenku węgla i bezpieczne przechowywanie gazu pod ziemią, podczas gdy energia elektryczna wytwarzana z wodoru zrównoważy pozostałe pięć procent emisji. Kolejny kompleks o wartości 4,5 miliarda dolarów, produkujący czystą energię, znajdzie się w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. Będzie produkował niskoemisyjny wodór i posiadał największy na świecie system wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla.

Ponadto firma Air Products planuje wybudować największy w Wielkiej Brytanii zakład produkcji niebieskiego wodoru, a także pierwszy w tym kraju, zakład produkujący zielony wodór na dużą skalę. Firma rozpoczyna również budowę drugiej instalacji skraplania wodoru w Rotterdamie w Holandii. W maju 2022 r. w regionie Europy Środkowej, Air Products przeprowadziła również testowy projekt tankowania wodoru w pierwszym na świecie regularnie kursującym pociągu Coradia iLint firmy Alstom.

Wodór to ważna opcja technologiczna dla zrównoważonego transportu. Technologie Air Products wykorzystywane są w 20 krajach, gdzie dokonuje się ponad 1,5 miliona tankowań wodoru rocznie, a sama firma zaangażowana jest w ponad 250 projektów stacji tankowania wodorem. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w zakresie wodoru, Air Products posiada sprawdzone możliwości i know-how, aby produkować wodór wszystkimi dostępnymi metodami oraz magazynować i dystrybuować wodorowe paliwo o zerowej emisji w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny.

Air Products (NYSE: APD) to wiodący dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową. W roku 2022 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 12,7 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 21 tysięcy utalentowanych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do realizacji celów Air Products, jakimi są tworzenie innowacyjnych rozwiązań korzystnych dla środowiska, wpisywanie się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji pod adresem: www.airproducts.com.pl, obserwuj nas na mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook lub Instagram.

