Największy kontrakt flotowy Mazdy w Polsce – 140 Mazd 2 Hybrid trafia do Panek CarSharing

Do floty Panek CarSharing dołącza 140 sztuk Mazdy 2 Hybrid. Ten oszczędny, zwrotny miejski model trafi na ulice Warszawy odświeżając gamę pojazdów oferowanych przez największego operatora wynajmu samochodów na minuty w Polsce.

Tegoroczna nowość Mazdy w segmencie B – model 2 Hybrid – wprowadzona została do sprzedaży jako odpowiedź na oczekiwania klientów indywidualnych, którzy chcą korzystać z oszczędnych i ekologicznych samochodów. W hybrydowej Maździe 2 potencjał dostrzegły także floty, czego dowodem jest nagroda przyznana temu modelowi przez Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych w segmencie B HEV oraz umowa z firmą Panek CarSharing oraz Leasys Polska na dostawę 140 egzemplarzy, które trafiają właśnie na warszawskie ulice.

„To największy kontrakt flotowy w historii Mazdy w Polsce. Cieszymy się, że firma Panek CarSharing obdarzyła nas zaufaniem, bo to dowód, że nasze samochody i oferta spełniają kryteria najbardziej wymagających graczy na rynku. Warszawiacy mogą już korzystać z nowoczesnych, niskoemisyjnych Mazd 2 Hybrid w ramach car sharingu i to dla nas dodatkowy powód do radości, bo teraz jeszcze więcej kierowców będzie miało okazję do poznania naszych samochodów” – powiedział Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland.

„Wybór Mazdy 2 Hybrid do floty Panek CarSharing nie jest przypadkowy. Już od początku istnienia usługi obserwujemy zainteresowanie użytkowników modelami samochodów, które nie służą wyłącznie do przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale dają także poczucie komfortu. Flota Panek CarSharing to auta wyposażone między innymi w automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele oraz automatyczną skrzynię biegów. Mazda doskonale wpisuje się w naszą strategię oferując klientom dodatkowo podgrzewaną kierownicę, co stanowi niewątpliwy atut szczególnie zimą, nie bez znaczenia jest też prestiż marki. Ekologiczny, hybrydowy napęd stanowi dopełnienie oczekiwań użytkowników i pomaga realizować misję dążenia do neutralności emisyjnej” – wyjaśnia Leszek Leśniak, dyrektor zarządzający Panek CarSharing.

„Współpraca między Mazda Motor Poland, Panek CarSharing i Leasys Polska to kolejny kamień milowy w budowaniu pozycji sprawdzonego dostawcy usług wynajmu długoterminowego na rynku polskim. Jesteśmy zadowoleni, że dzięki naszemu finansowaniu, dopasowanemu do oczekiwań klienta, 140 sztuk Mazdy 2 Hybrid zasiliło flotę Panek CarSharing. Liczymy na dalszą owocną współpracę i powiększanie floty o kolejne modele” - powiedział Bartłomiej Brzozowski, dyrektor zarządzający Leasys Polska Sp. z o.o.

Pełny napęd hybrydowy Mazdy2 Hybrid, osiągający moc 116 KM/85 kW (wg normy DIN) pozwala uzyskać zużycie paliwa mierzone wg procedury WLTP na poziomie tylko 3,8 l/100 km, przy emisji CO₂ na poziomie zaledwie 87 g/km. Co więcej, działając w trybie czysto elektrycznym, Mazda2 Hybrid nie generuje emisji CO₂, NOx czy cząstek stałych. Te parametry sprawiają, że jest to samochód coraz chętniej wybierany przez użytkowników flotowych, ale także osoby prywatne z dużych ośrodków miejskich do codziennej jazdy po coraz bardziej zatłoczonych ulicach. Mazda2 Hybrid – podobnie jak wszystkie modele Mazdy w Polsce objęta jest 6-letnią gwarancją do limitu 150 000 km.

Źródło informacji: Biuro Prasowe Panek