Mikołajki 2022 w Multikinie

W weekend 3 i 4 grudnia oraz we wtorek 6 grudnia Multikino zaprasza najmłodszych kinomanów do świętowania Mikołajek. W repertuarze znajdą się animacje i filmy familijne: „Dziwny świat”, „Kierunek księżyc!”, „Wielki Zielony Krokodyl Domowy” oraz „Uwolnić Poly”.

Dla wielbicieli Disneya Multikino przygotowało najnowszy animowany hit „Dziwny świat”. To pełna przygód podróż w głąb zupełnie niesamowitego świata zamieszkanego przez najdziwniejsze stwory. Czy skłócony klan Klanów, rodzina odkrywców i poszukiwaczy przygód, zdoła się dogadać i wypełnić najważniejszą misję swojego życia?

Druga propozycja to animacja „Kierunek księżyc!”, w której głównym bohaterom głosów użyczyli: Cezary Pazura, Katarzyna Cichopek, Jerzy Kryszak. Uczestnicy seansu przekonają się, że czasami lepiej posłuchać młodszej siostry!

Pewnej nocy Piotrek odkrywa, że mała Ania zniknęła. Gdy próbowała pomóc w spełnieniu magicznej przepowiedni gadającemu robaczkowi, panu Żukosławowi, porwał ją zły Lunos. Aby uratować siostrę, chłopiec nie ma wyjścia, musi udać się za nią na Księżyc! Podczas tej nieprawdopodobnej wyprawy połączy swe siły ze strzegącym dziecięcych snów Piaskunem, weźmie udział w kosmicznym wyścigu po Drodze Mlecznej i poprosi o wsparcie Nocną Wróżkę. Zanim Piotrek odnajdzie Anię, czeka go mnóstwo przygód. Niekiedy starszy brat może mieć większą moc niż niejeden superbohater!

Wspaniałym filmem dla całych rodzin jest również „Wielki Zielony Krokodyl Domowy” - ekranizacja serii książek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera. Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn Josh z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego krokodyla (Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior oraz muzykę i mieszka na strychu ich domu. Dwójka szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czycha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti (Javier Bardem), aby pokazać światu, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.

W mikołajkowym repertuarze znajdzie się również „Uwolnić Poly” – nowa produkcja mistrza przygodowego kina familijnego Nicolasa Vaniera, twórcy „Belli i Sebastiana” oraz „Chłopca z chmur”. W filmie dziesięcioletnia Cecile wraz z mamą powraca po latach do rodzinnego miasteczka. Dziewczynka czuje się w nim obco, nie ma przyjaciół i nie potrafi się odnaleźć w nieznanym miejscu. Nic dziwnego, że z radością przyjmuje wiadomość o pojawieniu się w okolicy objazdowego cyrku. Cecile jest zachwycona prezentowanymi przez artystów sztuczkami, a cyrkowe zwierzaki kradną jej serce. Szczególną sympatią dziewczynka obdarza Poly – uroczego kucyka o niesamowitych zdolnościach. Wkrótce okazuje się, że gburowaty właściciel cyrku bardzo źle traktuje swoje zwierzęta, a szczególnie biednego Poly. Cecile układa więc brawurowy plan ratunkowy. Wykrada kucyka i z pomocą miejscowych dzieciaków i tajemniczego pana Victora rusza w pełną przygód i niebezpieczeństw podroż w poszukiwaniu dobrego domu dla swojego czworonożnego przyjaciela.

Ponadto w weekend Mikołajkowy na Porankach w Multikinie na najmłodszych kinomanów będą czekały pouczające i atrakcyjne wizualnie #bajkizpolski - polskie seriale i filmy animowane dla dzieci, prezentowane w tematycznych zestawach, gwarantujących nie tylko mądrą rozrywkę dla najmłodszych.

3 i 4 grudnia na najmłodszych kinomanów będzie czekała słodka niespodzianka, która na pewno dodatkowo umili seans filmowy. Liczba słodkości, które będą rozdawane do biletów do Multikina jest ograniczona.

Szczegółowy repertuar seansów znajduje się na stronie www.multikino.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin.

