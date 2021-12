Wystawa Andrzeja Łazowskiego. 25 spojrzeń przez granicę

Od środy na placu Solidarności w Szczecinie można oglądać najnowszą wystawę fotograficzną Andrzeja Łazowskiego, zatytułowaną „25 spojrzeń przez granicę”. Została zorganizowana z okazji 25-lecia Euroregionu Pomerania.

Autor prezentuje na niej pięćdziesiąt portretów osób z obu stron granicy. Ułożył je w pary, fotografując osoby, które łączy partnerska współpraca w ramach różnych projektów Euroregionu Pomerania. Wystawie towarzyszy polsko-niemiecki katalog, w którym Rafał Jesswein opisał działalność osób portretowanych.

Poniżej prezentujemy dwie pary partnerów.

ANNA TARNOWSKA, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, chórmistrzyni – DOROTHEA JANOWSKI, dyrektorka Szkoły Muzyki i Sztuki im. F. von Rederna w Angermünde, chórmistrzyni.

Współpraca szkół muzycznych warta jest księgi. Szkoły w Angermünde i Szczecinie współpracują wiele lat. „Możemy już czuć się jak rodzina” – mówiła Anna Tarnowska. „Muzyka łączy. Dlatego jest niezbędna w naszym porozrywanym świecie” – napisała Dorothea Janowski. Uczniowie i nauczyciele występowali m.in. w Kościele Pamięci w przygranicznym Rosow. Rok temu grali w Szczecinie. Na finał zabrzmiała „Oda do radości”. Utwór przypomina: „Wszyscy ludzie będą braćmi…”.

JACEK JEKIEL, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie i ANDRE NICKE, dyrektor Uckermärkische Bühnen w Schwedt.

Trwająca ćwierć wieku współpraca teatrów w Schwedt i Szczecinie od początku owocowała wspólnymi spektaklami. Rozwijając ją Opera na Zamku, Uckermärkische Bühnen i Teatr Pomorza Przedniego w Greifswaldzie powołały w 2017 r. Sieć Via Teatri. Unowocześniają i ujednolicają bazę techniczną, przygotowują wspólne spektakle, wprowadzają system informacji w obu językach, a podczas przedstawień – napisy po polsku/niemiecku, co umożliwia każdemu widzowi ich odbiór. Co roku teatr w Schwedt przygotowuje baśń dla dzieci w obu językach pogranicza. W tym roku są to „Muzykanci z Bremy”. Uckermärkische Bühnen zaprasza.

Wystawa będzie pokazywana po obu stronach granicy. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, ma gościć m.in. w Prenzlau. Zainteresowane jej plenerową prezentacją są także miasta Łobez i Schwedt. Została dofinansowana z programu współpracy UE Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska, a katalog wsparła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

(b.t.)