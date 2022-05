Wiadomości

– Do końca kwietnia zarejestrowało się w Niemczech ponad 610 tys. uchodźców z Ukrainy. Może ich być znacznie więcej. Po rosyjskiej agresji Ukrainę opuściło ok. 7 mln ludzi, a wewnątrz kraju schroniło się ponad 6 mln. Według Komisariatu ds. Uchodźców ONZ do 12 maja 3.300 tysięcy osób przeszło do Polski, ponad 900 tysięcy do Rumunii, 588 tysięcy na Węgry, 461 tysięcy do Mołdawii, 412 tysięcy do Słowacji, 800 tysięcy jest w Rosji, 27 tysięcy na Białorusi.

– Dwutysięczne Penkun koło Szczecina przyjęło najwięcej na jednego mieszkańca w Niemczech uchodźców z Ukrainy. Są dwie klasy szkolne dla dzieci, które z ukraińskimi nauczycielkami realizują online ukraiński program szkolny i uczestniczą w spotkaniach integracyjnych z niemieckimi rówieśnikami. Dorośli uczą się niemieckiego. Uchodźcom pomaga m.in. katolicka parafia Hoppenwalde-Pasewalk, w której Ewelina Lipińska prowadzi specjalny projekt pod egidą archidiecezji berlińskiej.

– Koronawirus jest, acz łagodnieje. W Niemczech maseczki obowiązują w autobusach, tramwajach, pociągach, samolotach, które w Niemczech lądują/startują, placówkach opieki. Według władz zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19 jest za wysoka, by maseczki znieść. W samolotach i pociągach dalekobieżnych obowiązują do 23 września. Terminy w ruchu regionalnym ustalają landy. Przed wyjazdem do Niemiec warto więc sprawdzić ich zarządzenia, np. rodzaj obowiązkowych maseczek. Ich zakładanie, tak jak i testy, mogą zarządzić firmy, sklepy, wspólnoty.

– 17 maja był Międzynarodowym Dniem przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. UE potwierdziła z tej okazji „swoje zaangażowanie na rzecz poszanowania, ochrony i propagowania pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne”. Ministerstwo spraw społecznych w Schwerinie wywiesiło tęczową flagę.

– Wybory w landach. W Saarze (13 marca) wygrała SPD (43,5 proc.) przed CDU (28,5 proc.) i AfD (5,7 proc). Socjaldemokratycznym premierem jest Anke Rehlinger. W Szlezwiku-Holsztynie (8 maja) zwyciężyła CDU (43,4 proc.), przed Zielonymi (18,3 proc.), SPD (16 proc.), FDP (6,4 proc.) i partią mniejszości duńskiej SSW (5,7 proc.). Ponownie powstaje rząd CDU/Zieloni/FDP z premierem Danielem Güntherem (CDU). W Północnej Nadrenii-Westfalii (15 maja) wygrała CDU (35,7 proc.), przed SPD (26,7 proc.), Zielonymi (18,2 proc.), FDP (5,9 proc.) i AfD (5,4 proc.). Premier Hendrik Wüst (CDU) gotów jest na koalicję z różnymi partiami, oprócz AfD.

– Viva Europa! Dzień Europy zorganizowało 9 maja Europejskie Miasto Gubin/Guben. Odbyły się debaty o przyszłości UE i różnorodne imprezy artystyczne. Wśród gości byli: Katarina Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Werner Hoyer, prezydent Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Elżbieta Polak, marszałek Lubuskiego, premier Brandenburgii Dietmar Woidke.

(b.t.)