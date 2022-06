Są kłopoty, będzie współpraca

W Hotelu Radisson w Szczecinie odbyło się spotkanie Kręgu Gospodarczego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Uczestniczyło w nim około stu przedstawicieli gospodarki, polityki i życia społecznego z polsko-niemieckiego pogranicza i Berlina. Po raz pierwszy na spotkanie przyjechała premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig. Marszałka województwa reprezentował Przemysław Włosek, dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego.

Media niemieckie, nie tylko regionalne, lecz takie jak m.in. „Stern”, komentowały to jako dowód dystansowania się władz polskiego województwa od Manueli Schwesig (SPD), która długo promowała i aktywnie wspierała współpracę swego landu z Rosją, w tym budowę gazociągu Nord-Stream 2. Gazety niemieckie pisały, że w Polsce nazywa się ją „Schröderem w spódnicy”.

Dodajmy, że pani premier nigdy nie kryła swoich poglądów na współpracę z Rosją. Gdy Donald Trump ogłosił sankcje na firmy i organizacje, uczestniczące w budowie Nord-Stream 2 i gdy przeciwko gazociągowi protestowali ekolodzy, Manuela Schwesig wygłosiła w Bundestagu krótkie, perswazyjne przemówienie, broniące go i uzasadniające konieczność korzystania z gazu w okresie przechodzenia landu na energię zeroemisyjną, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej rządu w Schwerinie. Wówczas, ani wcześniej, władze Zachodniopomorskiego nie komentowały stanowiska Manueli Schwesig, przynajmniej oficjalnie. Po agresji Rosji na Ukrainę pani premier potępiła Moskwę, zamknęła działające tam przedstawicielstwo landu, doprowadziła do likwidacji finansowanej przez Rosjan w Schwerinie fundacji ekologicznej, wycofała poparcie dla Nord-Stream 2 i oficjalnie przyznała, że wspieranie go było błędem.

Krąg Gospodarczy, zwoływany przez Izbę Przemysłowo-Handlową (IHK) z Neubrandenburga we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą ze Szczecina i działającym w Szczecinie Polsko-Niemieckim Domem Gospodarki, spotyka się już dwadzieścia dwa lata. Jest forum nawiązywania kontaktów gospodarczych, wymiany poglądów, ekspertyz, czy też informacji o prawnych warunkach działalności biznesowej w obu krajach, przede wszystkim na pograniczu i w Szczecińskim Regionie Metropolitalnym. Manuela Schwesig mówiła, że szczególnym jego osiągnięciem jest powołanie Polsko-Niemieckiego Domu Gospodarki, którego działalność „przynosi rzeczywiste korzyści dla polsko-niemieckiego sąsiedztwa, nawiązywania przyjaźni i partnerstwa”. Na jego dalszą pracę przekazała 15 tysięcy euro.

Wspieranie rozwoju polsko-niemieckiej współpracy deklarowali ze strony polskiej dyrektor Przemysław Włosek, prezeska Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk i Marek Kubiak, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

