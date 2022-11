Przegląd pobieżny. Berlin, Pomorze Zachodnie, Rostock

• „Dzieje świętej Rusi” Gustava Doreé wydano we Francji w 1854 r., w Polsce ukazują się po raz pierwszy dopiero teraz (Słowo/Obraz/Terytoria). Doreé podaje swoją wersję duchowego testamentu cara Piotra I: „Europa jest tylko prowincją Rusi, rządzoną przez panów, którym zechciałem pozwolić nosić miano monarchów. Wy ich zdejmiecie ze stolców bez jakiejkolwiek formalności i nie omieszkacie przyłączyć te kraje do cesarstwa, jakie wam pozostawiam. (…) O Rusowie… Bądźcie wyrozumiali, ale nieprzejednani; bądźcie zdecydowani i nie dajcie sobie zamydlić oczu sofizmatami, jakie wymyślą nadchodzące stulecia przeciwko szlachetnej idei podboju i na rzecz nietykalności praw narodów… Niećcie pożary, zabijajcie, masakrujcie, jeśli trzeba, wszelako czyńcie to szlachetnie. Niech raczej zginie Europa, a nie Ruś…”.

• Berlin należy do najpopularniejszych miast wśród turystów. We wrześniu br. berlińskie hotele zanotowały ponad 2,6 mln noclegów. Więcej noclegów sprzedano tylko w Lizbonie, Barcelonie i Nowym Jorku.

• Pomorze Zachodnie promowało się do ubiegłej niedzieli na targach Boot & Fun w Berlinie.

• W Miejscu Pamięci Stalag VIII A w Zgorzelcu odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla nauczycieli.

• Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber wezwał państwa UE do większej solidarności w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.

• Dwa pierwsze przedsiębiorstwa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w Röbel i Wolgaście, wprowadziły czterodniowy tydzień pracy. Przyczyną jest brak pracowników i dążenie do zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w obu firmach.

• Po raz pierwszy nadburmistrzem Rostoku będzie kobieta, Eva-Maria Kröger (Die Linke). W niedzielę, w drugiej turze wyborów, pokonała Michaela Eberta, popieranego przez chadeków i liberałów. W pierwszej turze wyborów startowało 17 kandydatów.

• Zmarł wybitny poeta Hans Magnus Enzensberger. Liczne jego książki przetłumaczono także na polski.

• „Granice. Grenzen. Kordony. Ribos” to tytuł polsko-niemiecko-ukraińsko-litewskiej wystawy sztuki współczesnej, czynnej do 4 grudnia w kościele św. Tomasza w Berlinie (Kreuzberg). Organizatorzy: Convivium Berlin e.V., Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych oraz Galeria Rozruch w Poznaniu, Pociąg Kultury Berlin-Wrocław, Międzynarodowy Instytut Teatralny w Berlinie, Centre Francais de Berlin, Centrum Komunikacji Między Sztukami (Kijów), Litewskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków, Związek Polskich Artystów Fotografów w Poznaniu i Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Wielkopolskich.

• W Polsce i Niemczech zaczynają się Jarmarki Adwentowe i Bożonarodzeniowe.

• Euroregion Pomerania organizuje konferencję finałową projektu „Transcoding Pomerania. Podniesienie jakości współpracy w Euroregionie Pomerania”. Do Szczecina przyjadą m.in. przedstawiciele miast i regionów partnerskich z obu stron granicy.

• W miastach Słubice i Frankfurt nad Odrą trwa społeczna zbiórka pieniędzy na zakup generatorów prądu dla ukraińskiego miasta Szostka.

• 5 grudnia Uniwersytet Viadrina zaprasza na spotkanie z ukraińskim poetą Serhijem Żadanem.

(b.t.)