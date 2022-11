Przegląd pobieżny. Wojna i codzienność

- 21 listopada minęła 15. rocznica przystąpienia Polski do strefy Schengen. W ubiegłą sobotę na przejściu granicznym Ahlbeck-Świnoujście wyjątkowo opuszczono szlabany graniczne. Symbolicznie podnieśli je burmistrzyni Heringsdorfu Laura Isabelle Marisken i prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

- Sekretariat Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu wezwał firmy państw członkowskich, aby przekazywały Ukrainie nieużywany sprzęt energetyczny i transportowy w związku z zimą i niszczeniem przez Rosję ukraińskiej infrastruktury. Za transport, koszty, procedury, odprawy celne odpowiada Unia Europejska. Firmy, które chcą przekazać pieniądze, powinny skontaktować się z: UkraineEmergencySupport@energy-community.org. W Ukrainie potrzebne są m.in.: generatory, urządzenia grzewcze, benzyna, olej napędowy, samochody ciężarowe i naprawcze, sprężarki gazowe, urządzenia do sprężania powietrza, kable, różne urządzenia naprawcze. Wspólnotę Energetyczną powołano w 2005 r. w celu „rozszerzenia unijnego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary”. Należą do niej: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Ukraina i Unia Europejska.

- Prawie dziewięćdziesiąt dzieł Donatella (ok. 1386-1466), a wśród nich takie, które dotychczas nie opuszczały Włoch, można obejrzeć do 8 stycznia 2023 r. na wystawie „Donatello. Wynalazca renesansu” w Galerii Malarstwa (Gemäldegalerie) w Berlinie (Kulturforum). Wystawa jest wynikiem współpracy Muzeów Państwowych Berlina, florenckich muzeów Palazzo Strozzi i Palazzo de Bargello oraz Muzeum Victorii i Alberta w Londynie. Bilety (14/7 euro, dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat wstęp darmowy) najlepiej rezerwować przez internet (donatello.smb.museum). Zwiedzających obowiązują aktualne obostrzenia antycovidowe.

- Dworek Jolanty Grenke i Edwarda Orłowskiego w Ramin k. Löcknitz, siedziba Stowarzyszenia Gutshaus Ramin, jest ważnym ośrodkiem polsko-niemieckich spotkań na pograniczu. Organizowane są tam m.in.: koncerty, wystawy, spotkania literackie, warsztaty i dyskusje, w tym cykl debat Raminer Runde dotyczących pogranicza, a teraz także sytuacji w Ukrainie. 25 listopada (piątek, godz. 16) Christoph Wunnicke, historyk, będzie mówił o adwencie roku 1945 w południowych rejonach Pomorza Przedniego, w tym o losach Bractwa Żelechowskiego (Züllchower Bruderschaft).

- DB Regio znów kupiło Flirty, popularne pociągi pasażerskie szwajcarskiej firmy Stadler. Od 2026 r. będą kursowały między Szczecinem a lotniskiem w Berlinie. Flirty kupuje też PKP Intercity. W Warszawie, Siedlcach i Łodzi działa Stadler Polska. Sprzedaje pociągi m.in. w Polsce, Niemczech, Estonii, Włoszech, Holandii.

- 12 lutego zostaną powtórzone wybory krajowe w Berlinie. Sąd unieważnił wyniki poprzednich, które odbyły się 26 września 2021 r. Przyczyną były rażące błędy organizacyjne, które wielu berlińczykom uniemożliwiły udział w głosowaniu.

- W niedzielę zaczyna się adwent. Ubiegła niedziela, ostatnia w roku liturgicznym, była w Niemczech tradycyjnym dniem pamięci o zmarłych (Totensonntag, Ewigkeitssonntag), jednym z tzw. cichych świąt (stiller Feiertag, ein Tag der Stille).

- W Międzywydziałowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach (dawny dworek Bismarcków, w latach 1995-2013 siedziba Akademii Europejskiej Kulice-Külz) zaczyna się w czwartek (24 listopada) konferencja „Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i XX wieku”. Organizatorzy zapowiadają wystąpienia referentów z Gdańska, Greifswaldu, HongKongu, Koszalina, Lwowa, Mahrburga, Słupska, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. Przykładowo: Roman Dubasevych wygłosi referat „Od marzenia Europy do koszmaru Europy. Dziedzictwo i rosyjska wojna przeciwko Ukrainie”, Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków ze Szczecina, będzie mówił o stosunku do cmentarzy niemieckich na Pomorzu Zachodnim po 1945 r., Maksymilian Dzikowski przedstawi referat „Zabytki ignorowane i uciszane a nowe narracje i oddolne upamiętnienia na przykładzie wsi Stolec (Stolzeburg)”, Paweł Migdalski – „Niechciane dziedzictwo czy łakomy kąsek? Dzieje kolekcji archeologicznych na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej (do 1989 r.)”, Marceli Tureczek – „Przeszłość bez historii. Badania regionalne na terenie współczesnego pogranicza lubusko-wielkopolskiego (dawna granica polsko-niemiecka)”. Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej”. Dofinansowanie: Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- W poniedziałek rząd RFN zaproponował Warszawie, że wzmocni obronę przeciwlotniczą Polski wyrzutniami rakiet Patriot i samolotami Eurofighter – powiedziała w rozmowie z „Rheinische Post” minister obrony RFN Christine Lambrecht. Wicepremier RP i minister obrony Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że przyjmuje tę propozycję z satysfakcją. Zaproponował rozmieszczenie systemów w pobliżu granicy z Ukrainą. oprac.

(b.t.)