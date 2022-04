Festiwal „Sztuka na granicy”. Bądźmy widoczni

Doroczny festiwal „Sztuka na granicy” zaczyna się 23 kwietnia (sobota) we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Potrwa do 5 maja. Wiele będzie w nim nawiązań do wojny w Ukrainie i do sytuacji uchodźców w dzisiejszym świecie. Powstanie ukraińsko-niemiecko-polski słownik. Słowa w trzech językach będą malowane na jednej z ulic.

Główna wystawa zostanie otwarta przy Kleine Oderstrasse 5 i 10 we Frankfurcie i w Małej Galerii w Słubicach. Malarstwo, instalacje, fotografie, performance, prace dźwiękowe i multimedialne zaprezentuje na niej trzynaścioro artystów z Polski i Niemiec, z których większość ma w swej biografii doświadczenia migranckie, jak m.in. malarz Aliaksiej Naumenka, Białorusin, mieszkający we Wrocławiu.

Głównym tematem prezentowanych prac będzie przekraczanie różnych granic: administracyjnych, politycznych, artystycznych, egzystencjalnych. Kerstin Hoffmann zaprezentuje instalacje inspirowane faktem przechodzenia granicy, co ma dla niej wymiar mistyczny, a fotografka i dziennikarka Peggy Lohse – zdjęcia, które wykonała podczas realizacji projektu „Borderlandia” (ang. border – granica). W obrazach Naumenki pojawią się takie problemy, jak dyktatura, wojna, granica, przyszłość ziemi.

Artyści uczestniczący w festiwalu poprowadzą warsztaty, na które zapisać może się każdy zainteresowany. Niemiecki muzyk, twórca map dźwiękowych, Wolfram DER Spyra, poprowadzi warsztat „Otwórz uszy. Jak brzmi Frankfurt/Słubice”, w wyniku którego powstanie akustyczny plan słubicko-frankfurckiego Dwumiasta. Alexander Peppler, muzyk, nauczyciel interkulturowy, zajmujący się także kulturą polityczną, zaprasza na spotkanie „Podróż do Ciebie”, a Antonio Rodriquez, malarz i fotografik, na warsztat zatytułowany „To jest moje terytorium”.

Ostatniego dnia festiwalu zaplanowano cichą dyskotekę. Jej uczestnicy otrzymają słuchawki i odtwarzacze. Każdy będzie tańczył do muzyki, którą tylko on usłyszy, a którą sam wybierze. Na koniec odbędzie się poetycki spektakl Luceura, artysty, który w czasie festiwalu będzie pisał wiersze ze słów, podpowiedzianych mu przez jego gości.

W Collegium Polonicum w Słubicach czynna jest wystawa fotograficzna ukraińskiego fotografika Ołeksandra Kłymenko „Ukraina. Wojna Niezadeklarowana”. Autor pokazuje na niej zdjęcia, które wykonał na Krymie i w Donbasie w latach 2014-2015. Podczas wernisażu z-ca dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum Agnieszka Brończyk, mówiła, że wystawa to głos sprzeciwu wobec tragedii Ukraińców. Podkreślała: „Nie możemy zobojętnieć, przyzwyczaić się i przejść do normalnego życia. Bądźmy widoczni, głośni i nieustannie solidarni. Wiara i prawda muszą zwyciężyć”.

