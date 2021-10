Doświadczenia ucieczek

W Niemczech aktywnie działają organizacje pomagające uciekinierom. Rozwinęły działalność zwłaszcza od roku 2015, zdecydowanie przyczyniając się do rozładowywania napięć związanych z przybywaniem imigrantów, zadomawiania się ich w nowym kraju i budowania dobrych relacji ze społeczeństwem RFN.

W tych organizacjach działało i działa wielu Polaków związanych choćby z Polską Radą Społeczną, pracującą od wielu lat na berlińskim Kreuzbergu, czy też mieszkających na pograniczu, np. w Löcknitz i Pasewalku.

W znanym Haus der Kulturen der Welt w Berlinie została w tych dniach otwarta instalacja, zatytułowana „Archiv der Flucht” („Archiwum ucieczek”). Objął ją patronatem prezydent RFN Frank-Walter Steimeier. Instalację można obejrzeć w Berlinie (do 3 stycznia 2022 r.), lecz jest też dostępna w internecie (https://archivderflucht.hkw.de). Są to godzinne, dwugodzinne rozmowy z ponad czterdzieściorgiem osób, które w latach 1945-2016 przybywały do Niemiec jako uciekinierzy. Pochodzą z 27 państw Ameryki Południowej, południa i wschodu Europy, południowej i wschodniej Azji, Afryki, Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Od wielu miesięcy krąży po Niemczech posterowa wystawa „Grenzerfahrungen – Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet” („Doświadczenia granicy – Jak Europa zbroi się przeciw szukającym schronienia”), przygotowana przez Fundację Pro Asyl, katolicki ruch Pax Christi i ewangelicką Grupę Roboczą na rzecz Pokoju i Odmowy Służby Wojskowej. Za kilka dni zostanie otwarta w zakonie franciszkanek w pobliżu Paderborn, zapowiada ją archidiecezja Paderborn. Obecność potwierdził burmistrz miasta oraz duchowieństwo, siostry zakonne. Więcej o wystawie, materiały do pobrania: www.grenz-erfahrungen.de.

W internecie można nieodpłatnie pobrać informator dla uciekinierów „300 najistotniejszych pytań dotyczących ochrony międzynarodowej udzielanej w Polsce” (stan prawny na 31 lipca 2020 r.). Jego autorką jest Magdalena Sadowska, a wydawcą Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych.

(t)