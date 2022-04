Muzeum Pojazdów w Krackow znów zaprasza. Dojedziesz nową ścieżką rowerową [MAPKA]

W niemieckiej miejscowości Krackow, oddalonej o niecałe 30 km od Szczecina, otwarto kolejny fragment ścieżki ułatwiający przygraniczną turystykę rowerową. Z tej okazji w sobotę 23 bm. odbył się tam festyn, a Muzeum Zabytkowych Pojazdów udostępniło odwiedzającym bezpłatnie swoje zbiory. Kto nie mógł wtedy dotrzeć, ten będzie miał niedługo kolejne okazje.

Muzeum ma się czym pochwalić. Na łącznej powierzchni 3000 m kw. wystawionych jest 200 zabytkowych pojazdów. Są tu powozy, rowery, motocykle i samochody. Najstarszym samochodem w kolekcji jest Ford z 1923 r. z drewnianymi kołami.

Choć muzeum nie ma regularnych godzin funkcjonowania, niedługo będzie znowu możliwość jego zwiedzania - to też ukłon w stronę polskich turystów. 3 maja i 16 czerwca (Boże Ciało) muzeum będzie otwarte w godz. 11-17. Wejście kosztuje 4 euro za osobę, a dzieci do lat 12 mają wstęp wolny. W każdy inny dzień wizyta jest możliwa tylko po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Jak znaleźć ścieżkę rowerową, która doprowadzi nas do muzeum? Z Warnika należy kierować się w stronę granicy i dotrzeć do miejscowości Ladenthin. Tu zaczyna się ścieżka wykonana z asfaltu. Leśna część trasy jest szutrowa. Następnie trzeba minąć wieś Hohenholz i skręcić w lewo do miejscowości Krackow.

(A.Be)