Koncert w zbiorniku na gaz w Świnoujściu [FILM]

Niezwykły koncert odbył się w nowo budowanym zbiorniku terminala LNG w Świnoujściu. Zagrał tam bowiem trębacz, który udowodnił, że zbiornik ma świetną akustykę i z powodzeniem może być wykorzystywany jako sala koncertowa.

Film z tego niecodziennego wydarzenia w mediach społecznościowych opublikowała minister Anna Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

„Rozbudowa w Świnoujściu postępuje. Niedługo nowy zbiornik zostanie zamknięty i jego niebywała akustyka przegra z bezpieczeństwem energetycznym i funkcją magazynowania gazu. Gaz-System zadbał jednak o jej nieśmiertelność. Łapcie na weekend cudne dźwięki trąbki” – napisała Anna Trzeciakowska w serwisie X (dawniej Twitter).

Inwestycja spółki Gaz-System ma zostać oddana do użytku w październiku tego roku. Była to więc prawdopodobnie ostatnia szansa, żeby usłyszeć jak brzmi muzyka we wnętrzu potężnego zbiornika na gaz.

