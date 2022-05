WHO: pandemia Covid-19 mogła spowodować bezpośrednio lub pośrednio śmierć nawet ponad 16 mln osób

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek, że według zaktualizowanych informacji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na całym świecie pandemia Covid-19 spowodowała bezpośrednio lub pośrednio śmierć od 13,3 do 16,6 mln osób.

WHO wyjaśnia, że za pośrednie spowodowanie śmierci uważa takie przypadki, kiedy z powodu przeciążenia systemów opieki medycznej pacjentom nie udzielono właściwej opieki, np. przesunięto terminy zabiegów chirurgicznych, czy chemioterapii. Wcześniej dane z krajów zrzeszonych w WHO wskazywały, że od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 pandemia spowodowała śmierć 5,4 mln osób. Organizacja od początku pandemii ostrzegała, że dane na temat liczby przypadków śmiertelnych koronawirusa są zaniżone, a ponadto należy zwrócić uwagę na ogólną "podwyższoną śmiertelność", czyli większą średnią liczbę zgonów, wywołaną podczas pandemii właśnie przeciążeniem placówek medycznych - wyjaśnia AFP. (PAP)