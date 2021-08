Liczba wszystkich wykonanych w Polsce szczepień przeciw COVID-19 wynosi 35 189 762. W pełni zaszczepionych jest dokładnie 18 003 250 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 261 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

(PAP)