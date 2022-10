Znicze do powtórnego wykorzystania

Dzień dobry mieszkańcy XXI wieku. Tak sobie myślę, że jak was nie stać nawet na zakup znicza idąc na grób osoby bliskiej, to powinniście coś konkretnego zrobić ze swoim życiem, bo dotychczasowe udowodniło, że nie ma sensu.

Henryk

2022-10-27 14:02:26

Takie regały z pustymi lampkami do których można dokupić wkłady oraz narzędzia do robienia porządków na grobach, widziałem wielokrotnie na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Nie widziałem aby były dewastowane lub okradane. Bardzo mi się to podobało i pomyślałem, że u nas w Szczecinie to jest mało realne.