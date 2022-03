Zmieniły się limity dla emerytów. Można więcej dorobić

Od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), mogą więcej dorobić do swoich świadczeń. Zmieniły się limity zarobkowe dla świadczeniobiorców i będą one wyższe niż w poprzednim kwartale.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jednak o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Nowe progi przychodu obowiązują od 1 marca do końca maja 2022 roku. Pierwszy wynosi 4196,60 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty

