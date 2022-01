Zmiana branży? Pod pewnymi warunkami

Rynek pracy cały czas znajduje się w pandemicznym momencie przejściowym. Jego niepewność zmobilizowała pracowników do intensywniejszego myślenia o przebranżowieniu. Obserwujemy jednak pewien paradoks. Z jednej strony pracownicy wyrażają chęć do zmiany branży, nie są natomiast skłonni do wiążącej się z tym niekiedy obniżki wynagrodzenia.

Z drugiej strony pracodawcy borykają się z brakami kadrowymi, ale nie chcą szkolić osób niedoświadczonych (zdecydowanie wolą zatrudniać specjalistów) i płacić im więcej niż osobom świeżo zatrudnionym.

Jak to zatem jest z tym przebranżowieniem? Pozostaje ono w sferze pobożnych życzeń, czy też realnie występuje na rynku pracy?

Przebranżowienie a pandemia: trzy grupy pracowników

Chęć przebranżowienia jest najbardziej widoczna zwłaszcza u młodych osób, które poszukują swojego docelowego miejsca zatrudnienia. Początki pandemii były czasem trudnym dla wszystkich. Zgodnie z przewidywaniem lockdown najbardziej odczuły takie branże, jak: turystyka, gastronomia i retail (sprzedaż detaliczna - red.). Na początku pandemii większość firm dotknęły mocne spadki

