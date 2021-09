Młodociani zarobią więcej. Nauka zawodu i pierwsza praca

Od 1 września 2021 r. zmieniły się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych w wieku od 15 do 18 lat, którzy uczą się zawodu w szkołach branżowych.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. To tzw. stawki uczniowskie.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło - 5504,52 zł. Młodemu, uczącemu się pracownikowi trzeba więc zapłacić nie mniej niż 5 proc. przeciętnej płacy w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 procent w drugim roku nauki i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki.

Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. pracownikowi młodocianemu, który odbywa praktyki, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio: w pierwszym roku nauki - 275,23 zł, w drugim roku nauki - 330,27 zł, a w trzecim roku nauki - 385,32 zł.

