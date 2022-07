Zieleniec, byle był? Wizja, palma i tzw. betonizacja

Został zadeptany i rozjeżdżony samochodami. Mowa o zieleńcu, który nie przetrwał, bo został założony w fatalnym miejscu - w kolizji z dwoma przejściami dla pieszych: przez ul. Bałuki oraz Śląską w Szczecinie. Gdy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w końcu załatał dziurę klepiska i piesi przestali się potykać o nią, szczecińscy Zieloni w tym miejscu dostrzegli „idealną lokalizację dla nasadzenia drzewa lub ewentualnie zieleni niskiej".

Wzdłuż ul. Śląskiej lata temu ZDiTM zaaranżował kilka zieleńców. Wszystkie powstały w pasie chodnika, tyle że w części przyległej do jezdni. Poza jednym - u zbiegu ul. Śląskiej i Bałuki. Ten założono na środku: na wprost schodów prowadzących do ówczesnego sklepu obuwniczego a pomiędzy dojściami do przejść dla pieszych - z jednej strony przez ul. Śląską, a z drugiej - przez ul. Bałuki (ówcześnie: Obrońców Stalingradu - przyp. aut.).

Kolizyjnie dla ruchu pieszych posadzone małe krzewy długo nie przetrwały, mimo że zostały otoczone krawężnikiem i niewielką drewnianą opaską. Część sadzonek rozkradziono, inne uschły, a pozostałe zostały zniszczone:

