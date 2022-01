Zbyt wysoka temperatura w domu? 20 stopni dla zdrowia i klimatu [SONDA]

Według badań realizowanych na zlecenie producentów ciepła systemowego w większości (blisko 60 proc.) polskich domów średnia temperatura jest równa bądź wyższa niż 22 stopnie Celsjusza, co nie sprzyja zdrowiu. Lekarze alergolodzy tłumaczą, że w okresie jesienno-zimowym temperatura w pomieszczeniu powinna oscylować w granicach 20, maksymalnie 21 stopni. Przy temperaturze wyższej niż 21 st. C wysychają śluzówki dróg oddechowych, co osłabia naturalne mechanizmy usuwania wirusów i bakterii z nosa czy gardła. W efekcie jesteśmy

Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z lokalnymi producentami ciepła systemowego już drugi rok z rzędu w akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu" zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury w domu. Dzięki temu możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet do 2 mln ton rocznie, zredukować domowe wydatki na ciepło, a także wzmocnić nasz układ odpornościowy.

FIT for 55 2022-01-11 12:48:41 Niedługo PO i ich wspaniały projekt FIT for 55 będzie nam mówił że zimą to najzdrowiej jest nie ogrzewać domu, jeździć rowerkiem i rzreć robaczki lub wodorosty. Pani Spurek już głosi że wędkarstwo i hodowla mięsa jest szkodliwa. Kto zatrzyma to szaleństwo??

Co za naukowcy ??? 2022-01-11 12:48:26 wydumali 20 st. C ? 21 - 22 jest temperaturą przyjazną. A tym bardziej na obszarze na jakim znajduje się np.: Szczecin, czyli zdecydowanie wilgotniejszym, niż np.: Poznań czy Wrocław.

@A, A... 2022-01-11 12:10:35 Ciepły beret sobie kup na mózg, a do spółdzielni apeluj bezpośrednio, masz maile i walne zebrania. A wszystko dzisiaj to wina byłego doradcy Tuska. Bo przecież Tusk chciał ciepłej wody w kranach i grzejnikach i tak było, A czy teraz na zimną wodę będzie nas stać? Podatki od deszczówki już mamy.

Cieple Skarpetki... 2022-01-11 11:58:41 i Koce po-trzebuja szczegolnie malutkie dzieci... i Ludzie starsi... lub 21-22 Stopni C !!

A, A... 2022-01-11 11:16:56 Na tym" zgnilym Zachodzie" to temperatury w mieszkaniach sa ok. 21-22 stopni C... i to jest Uznawane za prawidlowe !! No to chociaz, niech Spoldzielnie Mieszkaniowe i Prywatne... PO-kupuja ludziom Cieple Skarpetki i Cieple Koce...!!!

Spółdzielca 2022-01-11 11:01:37 Spółdzielnie nadal plombują grzejniki, przykład SM Ster! Tym razem instalowane są głowice termostatyczne zaczynające się od pozycji 2, nie ma * ani 1. Ma to wymusić grzanie poniżej pewnej temperatury. Jakiej konkretnie - ciężko powiedzieć, bo głowica to nie jest zbyt precyzyjne urządzenie pomiarowe. Jak to się ma do ekologii w sytuacji gdy ciepło pochodzi z miejskich elektrociepłowni węglowych, albo do powyżej opisanych apeli - nie da się raczej wyjaśnić. Komuna przetrwała.

gość 2022-01-11 10:33:25 Ale że jak to 20 st. C? To jak mam 18, to mam dodatkowo dogrzać?

Ck 2022-01-11 10:32:08 Cena gazu i węgla wyreguluje ciepło w mieszkaniach. Wiosną jak przyjdą rozliczenia za obecny sezon grzewczy to będzie super.