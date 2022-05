Europejskie Dni Pracodawców. Jak zdobyć fundusze i zadbać o zdrowie pracowników

Od 16 do 22 maja trwa Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji Europejskich Dni Pracodawców, które są wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia uznających, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych brzmi: „Odkryj swój talent" a jego tematyka skupia się na zagadnieniach kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście „zielonej” transformacji.

Wydarzenia, jakie organizują Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Pracy, Komenda Wojewódzka Policji oraz Urząd Marszałkowski koncentrują się na szkoleniach dotyczących rekrutacji na rzecz pracodawców, korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego a także badaniu kompetencji i zdolności pracowników.

WUP zaprasza na webinar, który jest skrojony na potrzeby tych, którzy planują podnieść kompetencje i zdolności swoich pracowników a także na zdobywanie funduszy na takie szkolenia. Na spotkaniu pracodawcy dowiedzą się jak ubiegać się o refundację kosztów takich szkoleń, kursów, studiów. Urzędy pracy i Okręgowy Inspektorat Pracy przygotowali także dla pracodawców szereg prezentacji z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy.

- Podpowiemy, jak pozyskać środki na inwestycje w firmie i z jakich programów publicznych skorzystać - mówi Tomasz Dudziński z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie. - Jeśli pracodawcy nie jest obojętne bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, na spotkaniu dowiedzą się również, jak pozyskać środki na dostosowanie stanowiska pracy, ab dalsza praca nie pogarszała ich stanu zdrowia.

Już w środę, 18 maja w godz. 11-12 odbędzie się pierwsze spotkanie, którego gościem będzie funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjant opowie o zapobieganiu handlu ludźmi i zjawiskom z nim powiązanych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie wespół z Powiatowym Urzędem Pracy poprowadzą w czwartek, 19 maja w godz. 11-12.30 webinar o legalnym zatrudnieniu w Zachodniopomorskim obywateli Ukrainy.

O dofinansowania dla pracodawców ze środków unijnych i programów zewnętrznych będzie można zapytać ekspertów z WUP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 20 maja (w piątek) w godz. 11-12.

Wszystkie spotkania odbywają się online. Obowiązują na nie zapisy od 17 maja, a szczegółowe informacje, z jakiego formularza skorzystać, znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Można kontaktować się także telefonicznie od numerem: 690 129 096.

(kel)