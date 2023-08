Zanim ruszy SKM powstają nowe przystanki

Szczecińska Kolej Metropolitalna to wciąż przyszłość. Inwestycja ma spore opóźnienie ze względu przede wszystkim na problemy z budową infrastruktury kolejowej na trasie do Polic. Poszczególne gminy i powiaty, będące uczestnikami projektu, wywiązują się jednak ze swoich zadań. Powstają więc kolejne przystanki, parkingi i drogi dojazdowe do nich. W Szczecinie prace trwają jednocześnie w kilku miejscach. Być może z początkiem 2024 r. pociągi w ramach SKM połączą Szczecin z Gryfinem, Goleniowem i Stargardem. Do Polic dojedziemy prawdopodobnie dopiero w roku 2025.

Prace prowadzone są w sąsiedztwie planowanego przystanku Golęcino. W rejonie ul. Świętojańskiej zakończyły się przygotowania i rozbiórki, aktualnie prowadzone są prace ziemne, w efekcie których najpierw powstanie nowy nasyp. Przedmiot zamówienia obejmuje także rozbudowę ul. Świętojańskiej i ul. Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Zaplanowano również przebudowę chodnika wzdłuż ul. Świętojańskiej, budowę fragmentu jezdni manewrowej, chodnika i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego. Koszt prac w tym miejscu wynosi 6

...