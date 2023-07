Z myślą o SKM. Powstaje kolejny przystanek

Najważniejsza jest przebudowa kanalizacji wodociągowej, cokolwiek to jest. STOP ignorancji redaktorów

75 ur.J.Żmurkiewicza

2023-07-25 08:55:02

75 ur.J.Żmurkiewicza W dniu dzisiejszym Pan Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Świnoujścia – nabył ustawowe prawo do dodatku pielęgnacyjnego, jako w dniu 25 lipca br. obchodzi 75 rocznicę urodzin. Z uwagi na nabycie prawa do tego dodatku - dużo Zdrowia Panie Prezydencie i udanych dni ostatniej już Pana prezydentury (co zapowiedział Pan przed otwarciem tunelu) – od zupełnie nieznanego Panu mieszkańca z ul. Szafera w Szczecinie. Tunel „ŻMUREK” na zawsze będzie się kojarzył z Panem Prezydentem. esz