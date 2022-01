Zaczęliśmy piątą falę pandemii. System może nie wytrzymać!

Obecną sytuację epidemiczną i prognozy przedstawiał w czwartek (20 stycznia) radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.

– Zaczęliśmy piątą falę – powiedział prof. Miłosz Parczewski. – Oczekujemy, że nowy wariant, Omikron, wyprze całkowicie inne warianty w ciągu dziesięciu dni do dwóch tygodni.

Profesor zwracał uwagę, że choć mówi się o tym, że Omikron jest mniej zjadliwy (w populacjach europejskich mniej więcej o 50 proc.), to przez jego większą zakaźność liczba osób hospitalizowanych z ciężkim przebiegiem może być bardzo duża.

– Do wariantu Delta było to ok. 5 proc., jeżeli teraz będzie to 2,5 proc., a spodziewamy się dwukrotnie lub czterokrotnie większej liczby nowych przypadków (szacunki są między 60 a 120 tysięcy nowych przypadków dziennie w skali kraju), to nadal mamy zagrożenie, że służba zdrowia na 6 tygodni będzie przestawiona na tory covidowe – mówił wirusolog.

Ale obecną sytuację w naszym województwie na tle kraju lekarz ocenił jako „dobrą”. Obłożonych jest ok. 50 proc. łóżek covidowych.

