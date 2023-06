Za ciasno przy Owocowej [SONDA]

Myśląc o przyszłości

2023-06-07 13:10:24

Położenie tego dworca na obecne czasy,niestety dla miasta i podróżnych jest utrapieniem.Miasto już teraz musi niestety "planować przyszłość" komunikacyjną i myśleć o nowym głównym dworcu tak jak np.zrobili to Niemcy rezygnując wiele lat temu ze swojego "ZOO" bo jego położenie wymuszało nową lokalizację.Szczecin od tego też nie ucieknie i dlatego to już teraz powinno myśleć się o nowej lokalizacji i zdać sobie sprawę że to nieuchronne nadchodzi.