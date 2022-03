Z troski o dziecko, z krzywdą dla pracowników szpitala?

fh

2022-03-21 08:25:55

Owszem, są wspaniałe pielęgniarki. Z sercem. Pocieszą, porozmawiają. Ale niestety większość to nieporozumienie. Moje dziecko leżało w izolatce tuż przy dyżurce. Co się biedne nasłuchało to przechodzi ludzkie wyobrażenie. Na swój temat też. Chciałam zgłosić, ale się biedne bało że panie się rozgniewają i będą niemiłe. Rozbuchane ego niektórych ,,sióstr,, przeraża.