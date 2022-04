Z maseczką, po jednej osobie, nie za długo. Szpitale ostrożnie pozwalają odwiedzać chorych

Kolejne szczecińskie szpitale przywracają możliwość odwiedzania pacjentów i ustalają zasady, jakich trzeba przestrzegać, żeby móc zobaczyć się z bliską osobą przebywającą na ich oddziale. Te zasady określają m.in., jak się przygotować do odwiedzin, limit osób składających wizytę jednemu pacjentowi, czas takiej wizyty.

Placówki podchodzą do tematu bardzo ostrożnie. I zastrzegają, że w razie zmiany sytuacji epidemicznej mogą wrócić do poprzednich ograniczeń. Do tej pory odwiedziny pacjentów nie są możliwe w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie - w obu lokalizacjach: w Zdunowie i przy ul. Arkońskiej. Ale i to ma się lada dzień zmienić.

Od początku pandemii koronawirusa szpitale musiały zawieszać możliwość odwiedzania chorych. Teraz, kiedy liczba potwierdzanych zakażeń znacznie spadła, ją przywracają. Ale nie bezwarunkowo.

Najszybciej możliwość odwiedzania swoich pacjentów przywrócił 109. Szpital Wojskowy w Szczecinie. Zrobił to jeszcze w marcu. Ale on też określił najwięcej warunków, jakie muszą spełnić osoby odwiedzające: konieczność posiadania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19

...