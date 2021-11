W szpitalu przy Strzałowskiej w Szczecinie też bez odwiedzin

Biegunka

2021-11-09 14:18:22

To było do przewidzenia,że covi-lenistwo i covi-wymówka jaką zastosowali dyrektorzy kilku szpitali się rozleje niczym owa zaraza.Za moment zaczną przed kamerami TV "płakać" i nawoływać potencjalnych pacjentów by ci chcieli się badać bo Szpital inaczej zbankrutuje.Pytam kto tu bardziej jest chory i czego powinien się obawiać-?Przerost formy nad treścią-istna histeria i biegunka na zawołanie.