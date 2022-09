Wyższe mandaty i „recydywa”

Obowiązujące od soboty zmiany to kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. To drugi etap wdrażania regulacji, część przepisów obowiązuje już bowiem od 1 stycznia 2022.

Komentarze

@Wojtek 2022-09-19 15:08:40 Dobrze gadasz. Ale to ma jeszcze 2 dno. Nie tylko chodzi o podreperowanie budżetu ale też i o wymuszenie redukcji liczby pojazdów na drogach i mobilności zwykłych ludzi. To większy plan i składają się na niego nie tylko wyższe mandaty i łatwiejsza utrata prawka ale też coraz trudniejsze do przejścia i droższe przeglądy, rosnące koszta eksploatacji i ubezpieczeń a także coraz trudniejsze uzyskanie prawa jazdy. O cenach części, już nie mówię. Wszystko, żeby ograniczyć nasze przemieszczanie się.

Drodzy kierowcy 2022-09-19 13:03:40 ul Bronowicka w okolicach cmentarza jest strefą 30km, na początku i ma końcu znajdują się dwa małe znaki 'strefa 30' - naprawdę skończyło się jeżdżenie po Bronowickiej 50..60..70.. i więcej kmph - jeśli macie nadmiar kasy i gdzieś punkty to możecie robić co chcecie ale innym dajcie jechać zgodnie z przepisami.

Olek 2022-09-19 12:35:06 Dodatkowe ściąganie kasy ze społeczeństwa. Ale i tak już nie ma na utrzymywanie patoli, której robić się nie chce.

seweryn 2022-09-19 11:49:52 Każdy policjant życzy sobie aby mandatów wystawiać tak naprawdę zero.To chodzi o bezpieczeństwo dla nas wszystkich.

@Lukasz 2022-09-19 10:49:26 Pewnie po godzinach w ORMO dorabialeś?

Bezpieczeństwo? 2022-09-19 09:47:48 Gdyby chodziło o bezpieczeństwo to za recydywę groziłaby większą ilość punktów a nie tylko dwa razy większa kasa... Poza.tym obecne przepisy mają na celu wyłącznie nakładać kary na kierowców a nie na innych uczestników ruchu... Narusza to konstytucję ale żadnemu obrońcy konstytucji to nie przeszkadza. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do komuny i karania wybranych grup...

TIRY 2022-09-19 09:31:09 Codziennie kilka razy jadę Gdańską ! Jadąc 70 km/h jestem wyprzedzany z każdej strony przez "TIRY" . Nigdy nie widziałem takiego zatrzymanego na poboczu ? Takie akcje to tylko popisówka a codzienoość zupełnie inna. Wstyd

Wstyd 2022-09-19 09:09:05 Co to za dziwne zwyczaje, zasłaniać na zdjęciu logo firmy?

@POLICJA 2022-09-19 08:59:39 Szanowna @Policja. Proszę mi powiedzieć , kto będzie odpowiadać jeżeli zatrzymany przez was za jazdę po pijanemu , wypuszczony po kilku godzinach nadal pijany spowoduje innym samochodem wypadek ? Czy takie osoby nie powinny trafiać na dołek / izbę aż do wytrzeźwienia ?

Łukasz 2022-09-19 08:25:11 Wkońcu może skończy się bez prawie. Ja jednak uważam że nawet za przekroczenie o 10 km/h powinna być już recydywa i min 400 zł za mandat wkońcu by się co niektórym ukróciło. Jestem kierowcą zawodowym z c+e i szczerze tylko w tym dorabiam ale to co się dzieje na drogach to jest patologia. Panowie zawodowi przypominam że ciężarówka w terenie zabudowanym można max 50 km/h bez wyjątków. A poza max 80km/h tak w roli przypomnienia bo co niektórzy to nawet i zamykają licznik po mieście.

Wojtek 2022-09-19 07:29:29 Oj brakuje kasy w budżecie już bardzo. Zaczną się polowania na kierowców. Wszystko pod płaszczykiem poprawy bezpieczeństwa. Jeszcze parę miesięcy rozdawnictwa, a później krach. Nawet kosmiczne kwoty mandatów i łapanki policji na kierowców nie pomogą.

Pablo E. 2022-09-19 07:26:25 U nas to nawet niemce nie przestrzegają przepisów. Dlaczego? Nie wiem.