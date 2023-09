„Wyrabianie świata” przy ul. Kolumba

„Wyrabianie świata" - mozaika stworzona przez absolwentkę Akademii Sztuki ozdobiła kamienicę przy ulicy Kolumba w Szczecinie.

Klaudia Prabucka, absolwentka sztuki mediów, wpadła na nietypowy pomysł ozdobienia kamienicy na ulicy Kolumba 69. Jej mozaika „Wyrabianie świata" wygrała konkurs na stypendium twórcze miasta Szczecin, nawiązując do historii ulicy, na której znajdowały się fabryki, m.in. drożdżownia.

Ulica Kolumba, choć obecnie jeszcze w remoncie, to już zachwyca za sprawą ozdobnej mozaiki zaprojektowanej przez Klaudię Prabucką. „Wyrabianie świata" nawiązuje nie tylko do portowej historii miasta, które otwierało się na świat, ale także licznych fabryk znajdujących się niegdyś na ul. Kolumba. - Nawiązując do jednej z fabryk, którą była drożdżownia, jest to „Wyrabianie świata". Na mozaice są przedstawione ręce, które wyrabiają świat jakby to było ciasto drożdżowe. Można zauważyć, że są to ręce kobiece, czyli jest tutaj też wątek feministyczny, bo to my, kobiety, kształtujemy ten świat - opowiada artystka.

Praca nad mozaiką trwała sześć tygodni i okazała się znacznie

...