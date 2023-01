Wykorzystać potencjał Łasztowni

W ubiegłym tygodniu magistrat w Szczecinie zaprezentował plan zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni. Nie będzie tam galerii handlowej, a więcej budynków mieszkalnych. Zdaniem Laury Hołowacz, prezes Grupy CSL, założycielki Starej Rzeźni i pionierki rewitalizacji Łasztowni, potrzeba na tym terenie więcej zielonych i błękitnych inwestycji.

- Łasztownia może być sercem projektu Szczecin Floating Garden 2050, ale nie możemy pozwolić na jej zabetonowanie - uważa Laura Hołowacz. - Powinno tam być jak najwięcej zielonych i błękitnych inwestycji. W marcu 2023 roku obchodzić będziemy ósme urodziny Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Od tego momentu Łasztownia przeżyła wręcz astronomiczny rozwój - nowa infrastruktura drogowa, wspaniałe bulwary, mnóstwo miejsc generujących ruch ludzi, Morskie Centrum Nauki. Miasto powinno dbać o to, by zagęszczenie ruchu wynikało z atrakcji i inwestycji, które pasują do charakteru tego miejsca. Z ulgą przyjmujemy więc decyzję o tym, by w obrębie Łasztowni nie lokować galerii handlowej i dużego obiektu kubaturowego, który zajmować się będzie

