Wspomnienie o Jarosławie Bondarze. Brakuje nam Architekta Miasta

Rok temu, 3 czerwca 2021 roku, zmarł nagle Jarosław Bondar, architekt. Jego przedwczesna śmierć w wieku zaledwie 54 lat wstrząsnęła bliskimi i nami, przyjaciółmi i współpracownikami. Pozostawił po sobie bolesną pustkę, jaką zwykle czyni śmierć osób wybitnych i ważnych.

Jarosław Bondar był architektem, nauczycielem akademickim, Architektem Miasta, działaczem społecznym i muzykiem. Znaliśmy się od dawna, ale ostanie 10 lat to czas bardzo intensywnych kontaktów i współpracy. Tak się bowiem złożyło, że wkrótce po tym kiedy środowisko architektów obdarzyło mnie zaufaniem i wybrało na prezesa szczecińskiego Oddziału SARP, Jarosław Bondar objął stanowisko Architekta Miasta. Tych prawie 8 emocjonujących lat to czas wspólnych sukcesów, ale również twórczych sporów i rzadkich, na szczęście, porażek. Jarek był człowiekiem poważnym, który podchodził do swojej pracy z pełnym pasji i skupienia zaangażowaniem. Miał też wizję, ponieważ znał i rozumiał nasze miasto, wiedział czego mu potrzeba. Jego odejście to wielka strata dla środowiska architektonicznego i szczecińskiego Wydziału Architektury,

...